Napoli-Inter: un titolare ce la fa, ma quanti cambi per Inzaghi! Le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/05/2023

Napoli-Inter, ci sono le formazioni ufficiali. Dopo la sbornia per la qualificazione alla finale di Champions League ad Istanbul, la squadra nerazzurra si trova a fronteggiare una gara difficilissima prima della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Allo stadio Maradona, infatti, il Napoli di Luciano Spalletti – ex dal dente avvelenato – attende quella di Inzaghi. I nerazzurri dovranno cercare tre punti che sarebbero fondamentali per suggellare la qualificazione alla prossima Champions.

Intanto, di seguito, ecco le scelte ufficiali dei due tecnici:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrhamani, Olivera; Lobotka, Anguissa; Elmas, Zielinski, Kvatskelia; Osimhen.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa.

All. Simone Inzaghi.