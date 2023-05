Inter, Lautaro Martinez da record: il toro ad un passo dalla storia

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 21/05/2023

Inter, Lautaro non si ferma più. L’Inter negli ultimi anni ha dimostrato una predilezione costante per gli attaccanti argentini: da Milito a Lautaro, passando per Zarate, Palacio, Icardi, Correa e il giovane talento Carboni.

Tuttavia, non tutti sono riusciti a lasciare un’impronta indelebile nelle menti e nei cuori dei tifosi nerazzurri. Colui che sta sicuramente riuscendo in questo intento è Lautaro Martinez.

Inter, Lautaro vicino ai 100 gol: ad un passo dalla storia

Lautaro si è trasformato negli anni in un attaccante sempre più decisivo, come dimostrato dal gol segnato in settimana contro il Milan, che ha sancito la qualificazione dell’Inter alla finale di Champions League. Con quel gol, l’attaccante argentino ha raggiunto quota 99 reti con la maglia nerazzurra, e il gol numero 100 è ormai a un passo. Il prossimo gol di Lautaro Martinez con l’Inter sarebbe storico.

Se l’argentino dovesse segnare ancora prima della fine della stagione, raggiungerebbe non solo il traguardo delle 100 reti con l’Inter, ma stabilirebbe anche il suo nuovo record personale di reti stagionali, portandolo a 26. Con il prossimo gol, Lautaro entrerebbe a pieno titolo nella storia dell’Inter diventando l’undicesimo giocatore a segnare almeno 100 gol con la maglia nerazzurra. Adesso dunque testa alla sfida di questo pomeriggio contro il Napoli (qui le probabili formazioni).