Napoli Inter, febbre per uno dei titolari: Inzaghi perde uno dei suoi pilastri

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 21/05/2023

Napoli Inter si avvicina sempre più. Nel pomeriggio di oggi, Napoli e Inter scenderanno in campo al Maradona alle 18 per disputare la trentaseiesima giornata di Serie A. I partenopei, dopo aver trionfato nel terzo scudetto della loro storia, hanno subito un leggero rallentamento e domenica scorsa hanno subito una sconfitta contro il Monza.

D’altro canto, i nerazzurri, nonostante la qualificazione alla finale di Champions League, non possono permettersi di abbassare il ritmo poiché il Milan, attualmente quinto in classifica, ha vinto ieri sera e ora solo un punto separa le due squadre milanesi.

Napoli Inter, non ci sarà Onana: febbre per il portiere nerazzurro

Questa partita è di estrema importanza per Simone Inzaghi e la sua squadra, che non possono permettersi di commettere errori. Tuttavia, non arrivano buone notizie per l’allenatore nerazzurro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, potrebbe essere costretto a rinunciare all’ultimo minuto a uno dei suoi giocatori chiave, André Onana, colpito da un attacco febbrile.

Qualora il portiere camerunense non fosse in grado di giocare, Samir Handanovic è stato già allertato per sostituirlo sin dal fischio d’inizio. Dunque Inzaghi che perde uno dei titolarissimi e cambia le scelte (qui le ultimissime sulle probabili formazioni).