Napoli Inter, turnover di Inzaghi: probabile formazione

di Davide Currenti, pubblicato il: 21/05/2023

Napoli Inter, in attesa del calcio d’inizio alle ore 18, in casa nerazzurra Simone Inzaghi valuta i cambi da fare, con un occhio a mercoledì, quando i nerazzurri scenderanno in campo a Roma contro la Fiorentina nella finale di coppa Italia.

Turnover in tutti i reparti, partendo dal portiere, dove Onana non è sicuro di scendere in campo. In difesa, dentro D’Ambrosio e De Vrij, con Acerbi spostato sul centro sinistra.

Napoli Inter, centrocampo e attacco

A centrocampo, spazio per Gagliardini, con Barella e Brozovic. Sugli esterni, Dumfries a destra e Gosens a sinistra. Davanti, possibile la coppia Lukaku-Correa.

Partita importante per i nerazzurri, per avvicinarsi sempre più alla matematica qualificazione alla prossima Champions League. Dall’altra parte, il Napoli campione d’Italia di Luciano Spalletti, che vorrà fare una bella figura davanti al proprio pubblico.

La probabile formazione nerazzurra: Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa.