Inter, Correa parla prima del Napoli: le sensazioni per la partita di oggi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/05/2023

Inter, Correa parla prima della partita contro il Napoli. Dopo la meritata qualificazione in finale di Champions League ed in attesa di preparare al meglio la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, la squadra nerazzurra deve prima vedersela contro un avversario complicatissimo, ovvero il Napoli dell’ex dal dente avvelenato, Luciano Spalletti.

I neo-campioni d’Italia, quest’oggi, schierano la squadra titolare al gran completo e vorranno rendere la sconfitta dell’andata alla squadra di Simone Inzaghi. Intanto, prima della partita, ai microfoni di Inter Tv, ha parlato l’attaccante nerazzurro, Joaquin Correa.

Ecco le parole di Correa: “Per noi è importantissimo continuare così, l’ultimo periodo è stato bellissimo con tutti i punti raggiunti. Dobbiamo continuare così per poter disputare le due finali in tranquillità. Stasera sarà difficilissimo. Loro giocano un bel calcio da vedere, sono forti. Sono stati i migliori ma noi sappiamo che possiamo fare male e lo vogliamo dimostrare. Concentrazione in bilico dopo la finale di CL conquistata? Da parte nostra non è così, siamo concentrati sulla partita. Ci mancano dei punti per fare bene quello che volevamo. Siamo concentrati e cercheremo di fare del nostro meglio”.