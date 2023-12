Mkhitaryan-Inter, la Pimenta parla di rinnovo. E sull’interesse per K. Thuram e Samardzic…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/12/2023

Mkhitaryan-Inter, Rafaela Pimenta parla del possibile rinnovo. In casa nerazzurra, in questi giorni, si pensa anche alla questione dei rinnovi di contratto di alcuni elementi della rosa. Tra questi, uno dei giocatori più vicini alla firma sembra essere il centrocampista ex Roma, Mkhitaryan. Proprio di questo, ai microfoni di Calciomercato.it, ha parlato l’agente del giocatore, Rafaela Pimenta, che si è soffermata anche su due giocatori come Kephren Thuram, per cui si parla di un interesse nerazzurro, e Samardzic, vicino al trasferimento la scorsa estate. Ecco le parole di Pimenta.

Su Mkhitaryan: “Ero con lui domenica 19 novembre. Abbiamo mangiato un po’ di prosciutto e una piccola mozzarella. È un calciatore di grande serenità e maturità. Gioca per passione, con cuore. Il rinnovo con l’Inter? La voglia di tutti c’è. Adesso i dettagli vengono affrontati come meritano”.

Su Kephren Thuram: “Se mi ricorda Pogba? Per la forza, visione di gioco, e tempi sì, concordo. E anche dal punto di vista fisico sicuramente ci sono dei tratti comuni. Ha la serenità che ci vuole in quella posizione: e parliamo di una caratteristica che ti rende diverso dagli altri. Se potrà giocare in Italia? Avete già avuto un Thuram, uno ora gioca con l’Inter e ne volete un altro ancora? Parliamo davvero di una bellissima famiglia, con un papà, Lilian, molto speciale: è una persona profonda e intelligente”.

Su Samardzic: “Se richiama papà Samardzic risponde o attacca? Attacco”