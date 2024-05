Inter, l’infermeria fa sorridere Inzaghi: un giocatore recuperato: Ci sarà contro la Lazio?

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/05/2024

Inter, Inzaghi recupera un giocatore infortunato. In casa nerazzurra, nella giornata di oggi, la squadra è ritornata ad allenarsi, dopo la vittoria contro il Frosinone di venerdì, per preparare al meglio la partita contro la Lazio. Una partita che, dal punto di vista degli obiettivi da raggiungere non ha nulla da dire, lato nerazzurro. Ma rimane sicuramente rilevante il fatto che la squadra di Inzaghi dovrà provare a vincere per festeggiare nel miglior modo possibile la vittoria dello scudetto, nell’ultima partita a San Siro davanti ai suoi tifosi.

Per questo, servirà la massima concentrazione e la massima cura di ogni dettaglio e ogni situazione di gioco, contro una squadra parecchio ostica. Intanto, secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro, i nerazzurri possono sorridere. Infatti, nella giornata di oggi, si è rivisto in gruppo Francesco Acerbi, che dopo la vittoria dello scudetto si era fermato per recuperare al meglio dall’infortunio.

Dunque, Inzaghi, si ritroverà con la rosa al completo. Bisognerà capire se effettivamente il centrale italiano potrà già subito giocare contro i biancocelesti, oppure si rinvierà ogni tipo di discorso alla trasferta di Verona all’ultima giornata.