Inter, Trevisani ipotizza un portiere di Serie A per la porta nerazzurra: “Tra 2 anni sarà il titolare”

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/05/2024

Inter, Trevisani ipotizza l’arrivo di un portiere di Serie A. La prossima estate di calciomercato nerazzurra, come oramai consuetudine, sarà all’insegna dello zero alla voce ‘differenza tra entrate e uscite’ e della creatività. Gli stessi dirigenti interisti. hanno confermato più volte questo diktat, in modo da riuscire ad avere un bilancio in pareggio o addirittura in attivo.

Ma ci sono tante posizioni da dover mettere a posto. A cominciare dalla fascia destra, se Dumfries, come pare, dovesse davvero uscire. Continuando con un difensore e con un attaccante che possano far respirare i titolari, visti i tanti impegni. Altro reparto su cui investire, secondo i dirigenti, è quello della porta. Bento Krepski rimane sempre l’obiettivo principale, ma occhio anche ad altre piste.

Infatti, ai microfoni della trasmissione ‘Fontana di Trevi’, per Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato di un’ipotesi nuova che potrebbe prendere piede in casa interista. Un portiere che, in Serie A, in questa stagione, ha fatto vedere davvero ottime cose e che potrebbe ulteriormente crescere. Parliamo di Joseph Martinez del Genoa, di cui lo stesso Trevisani ha parlato.

Ecco le parole di Trevisani: “Per me finisce in una big, provo a buttare lì un nome: l’Inter. Titolare? Magari non l’anno prossimo ma tra due anni”.