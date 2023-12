Inter, rinnovi cercasi: il primo a giorni. Poi sarà la volta di altri due. E per tre big c’è il 2024

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/12/2023

Inter, si cercano i rinnovi di alcuni giocatori. La squadra di Simone Inzaghi, dopo il pareggio incredibile ottenuto in Champions League in casa del Benfica, si concentra su quello che è il prossimo impegno. Domenica sera, infatti, i nerazzurri se la vedranno contro il Napoli dell’ex Walter Mazzarri allo stadio Diego Armando Maradona. Una partita molto complicata, contro una squadra che ha ritrovato nuova linfa con la nuova guida tecnica, e in uno stadio che ha sempre messo in difficoltà i nerazzurri.

Intanto, in viale della Liberazione, si lavora molto duramente per trovare la quadra in merito ai rinnovi di alcuni elementi della rosa. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, Marotta e Ausilio stanno continuando le trattative e a breve qualcuna dovrebbe essere conclusa. Dovrebbe essere questione di qualche giorno, ad esempio, per il rinnovo di Matteo Darmian per un’ulteriore stagione, vista la clausola prevista nel contratto in favore del club nerazzurro.

Poi, sempre entro la fine dell’anno, dovrebbero arrivare anche quelli di Mkhitaryan – si parla di un biennale – e di Dimarco – con nuova scadenza nel 2028. Ne rimangono altri tre, ovvero Dumfries, Lautaro e Barella. Per tutti questi bisognerà passare al 2024, quando dovrebbe avvenire la fumata bianca per accordi che prevedono ingaggio superiori rispetto ai giocatori sopra nominati.