Bastoni-Inter, nessun rischio per Napoli: decisione ad Inzaghi. E per Pavard…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/12/2023

Bastoni-Inter, nessun rischio sul difensore in vista di Napoli. In casa nerazzurra, dopo il pareggio incredibile in casa del Benfica, si sta pensando ad un’altra trasferta molto importante come quella di domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Una partita, quella contro gli azzurri, che si preannuncia parecchio complicata, dal momento che con Mazzarri i partenopei sembrano aver trovato molto entusiasmo e i nerazzurri, in Campania, come visto anche nella passata stagione, trovano sempre delle difficoltà.

Insomma, servirà la migliore Inter possibile, con la massima cura ad ogni particolare e la scelta degli uomini migliori. A proposito di formazione, però, Simone Inzaghi ha ancora degli interrogativi da sciogliere, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Infatti, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, sono da valutare le condizioni di Alessandro Bastoni.

Il difensore, alle prese con un problema al polpaccio, in linea teorica starebbe bene fisicamente anche se si è allenato a parte. Inzaghi deciderà solo domani se portarlo a Napoli o meno, ma nessuno vuole assumersi rischi, visto che il polpaccio è un punto delicato. Questione Pavard: il difensore francese è alle prese con la lussazione del ginocchio rimediata contro l’Atalanta. Per lui ci saranno due settimane di allenamenti a parte per poi ritornare in gruppo per trovare la via del recupero in tranquillità.