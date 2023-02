Inter-Porto, Lukaku torna Re. Top e flop

di Raffaele Garinella, pubblicato il: 23/02/2023

Qualcuno si affannerà nel tentativo di gettare ombre sul successo nerazzurro. Situazioni del tipo: “Hai visto Onana e Dzeko? Hanno litigato, lo spogliatoio è spaccato”. Tutte cazzate. Cose di campo e guai se non ci fossero. È importante sottolineare le parate di Onana – poche ma decisive – l’abbraccio di Dzeko a Lukaku e la voglia dell’Inter di conquistare il successo.

Contro il peggior avversario del momento. Il Porto di Conceicao è squadra organizzata, coriacea, pressa in modo asfissiante. Insomma una brutta gatta da pelare. L’1-0 griffato Lukaku è la degna conclusione di una partita ben giocata in cui non è stato facile trovare sbocchi.

Big Rom ha trovato quello giusto, reattivo dopo il palo, più lesto di tutti a fiondarsi su quel pallone d’oro prima di depositarlo in rete. Carpe diem! E Lukaku l’ha colto, dopo periodi bui, dopo critiche non sempre corrette, talvolta gratuite ed ingenerose. Ma è il calcio e, nel bene e nel male, ci devi stare.

Un gol fondamentale per affrontare il ritorno con maggiore serenità e con la guardia altissima. Come i ritmi del Porto quando gioca in casa. Servirà un’Inter ancora più compatta e coesa.

TOP

Lukaku: è l’uomo del match. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Big Rom calcia in porta con tutta la rabbia accumulata negli ultimi mesi. Un gol liberatorio e di buon auspicio per il futuro. Voto: 7.5

Onana: reattivo, rapido, scattante. Tre interventi prodigiosi in serie e saracinesca abbassata. Si arrabbia con Dzeko? Ben vengano questi episodi. Il gruppo è vivo e ci tiene a fare bene. Voto: 7.5

Barella: alla solita quantità abbina la qualità e l’assist vincente per Lukaku è la classica ciliegina sulla torta. Ben fatto. Voto: 7

Calhanoglu: superba la sua regia. Perno fondamentale di questa Inter, accende la luce, trova sempre il pertugio giusto e costringe il Porto a giocare gli ultimi venti minuti in inferiorità numerica. Spettacolare. Voto: 8

Flop

Dzeko: gioca quasi da trequartista e la presenza in area si riduce al lumicino. Così facendo non impensierisce Pepe e i suoi. Voto: 5