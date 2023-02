Inter-Porto, la moviola: dal presunto rigore all’espulsione (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 23/02/2023

Inter-Porto, all’indomani della sfida del San Siro il Corriere dello Sport oggi in edicola ha valutato la prestazione dell’arbitro Jovanovic come insufficiente dandogli un 5.

Dure parole da parte del quotidiano: “La flemma di Jovanovic può piacere in una bocciofila dai tempi compassati, non su un campo di calcio (vedi il vaffa – come si dirà in portoghese? – che si prende dall’impunito Otavio): l’arbitro serbo si perde un rigore (e stavolta in VAR non c’entra), lascia che le squadre si azzuffino (la mass confrontation la provoca lui con il suo atteggiamento) e si scambino colpetti proibiti e atteggiamenti provocatori senza intervenire”.

Inter-Porto, c’era rigore su Darmian: rosso a Ottavio in ritardo

Sul rigore negato ai nerazzurri per il contatto Galeno-Darmian chiaro: il nerazzurro anticipa nettamente il portoghese che a sua volta lo tocca sulla punta del piede destro. Fallo non metto ma che comunque sarebbe stato da sanzionare.

Giusto il secondo giallo ad Ottavio che gli è costato l’espulsione sul fallo a Calhanoglu. Giusto anche non concedere il rigore ai portoghesi sul tiro di Pepe finito su Lautaro. L’argentino infatti tocca la palla con il petto.