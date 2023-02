Inter-Porto, il ritorno di Brozo e la ‘partitaccia’ di un big di Inzaghi

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 23/02/2023

Inter-Porto è stata una partita magica. Con un guizzo di Lukaku nel finale i nerazzurri sono riusciti a portare a casa il primo round dell’ottavo di finale che li vede opposti ai lusitani di Conceicao. Una prova maiuscola, quella dei nerazzurri, in cui comunque non son mancate le difficoltà.

Un calciatore su tutti ha pagato ieri. Per La Gazzetta dello Sport il peggiore a San Siro è stato Edin Dzeko. Il bosniaco, schierato dall’inizio proprio in luogo del match winner dell’incontro, non ha certo brillato.

“L’avvio sembra promettere, lavora come sa due palloni sulla trequarti. Ma poi non trova più quel tipo di giocata e viene risucchiato nella morsa tra i due difensori e i due centrali, non regalando più la profondità di cui aveva bisogno l’Inter”, la valutazione del quotidiano milanese. Il voto? 5. A riprova di una partita sfortunata.

Da segnalare, fra gli ingressi in campo, quello di Brozovic. Il croato ha sfoderato una bella prestazione: voto 7 per Epic Brozo, tornato protagonista in una stagione fin qui estremamente complicata.