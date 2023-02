Inter, nel derby di Milano c’è un tabù da abbattere per Inzaghi

di Diego De Cicco, pubblicato il: 02/02/2023

Inter – Milan sarà il match clou del weekend di Serie A. Il derby della Madonnina, l’ultimo di quest’anno a meno di clamorose cavalcate trionfali per entrambi i club in Champions, ha sempre un fascino assolutamente particolare. Inzaghi sa bene cosa vuol dire viverli sia a Milano da allenatore che prima a Roma, sia in panchina che in campo.

La Gazzetta dello Sport ha fatto un resoconto dei derby interisti di Mr.Inzaghi dal suo arrivo a Milano. In due anni quello di domenica sarà il settimo che si giocherà l’ex allenatore della Lazio e al momento il bilancio è diviso tra quelli di campionato e quelli di coppa.

La prima stracittadina è stata infatti quella dell’andata dello scorso campionato con i rossoneri al secondo posto e l’Inter terza. Un pareggio per 1-1 con rete dell’ex dal dente avvelenato Calhanoglu e il pareggio causato da un autogol di De Vrij. Sul groppone di Inzaghi rimase il calcio di rigore sbagliato da Lautaro Martinez. Il derby di ritorno dello scorso anno lasciò invece strascichi pesantissimi sia nel morale che nella classifica dei nerazzurri. Una partita che l’inter dominò per oltre un’ora andando in vantaggio con Perisic. Il ribaltone siglato dalla doppietta di Giroud in 4 minuti ribaltò il risultato e anche il campionato di entrambe le squadre. Per quanto riguarda la Serie A l’ultimo incontro riguarda l’andata di questa stagione con la vittoria per 3 a 2 del Milan. Altra sconfitta amarissima per i nerazzurri che andati in vantaggio con Brozovic si fecero rimontare. Al 3 a 1 guidato da Leao e Maingnan, il gol di Dzeko permise solo di accorciare le distanze. Inter, le due facce del Derby di Inzaghi. Imbattuto nelle coppe mai vincente in campionato.

Inter di campionato dunque mai vincente nel derby per quanto riguarda la gestione Inzaghi, cosa assai diversa da quando in palio ci sono le coppe. Lo scorso anno le due milanesi si incontrarono nelle semifinali di Coppa Italia. All’andata finì con uno scialbo 0-0 mentre il ritorno fu trionfo nerazzurro con una vittoria netta. 3 a 0 firmato con due gol di Lautaro Martinez e il sigillo finale di Gosens. Vittoria che spalancò all’Inter la finale e la conquista del trofeo. È storia invece di questo gennaio appena concluso quello che riguarda l’altro trionfo nerazzurro sui cugini. Questa volta in palio c’era la Supercoppa Italiana e l’Inter se l’è portata a casa con un altro 3 -0 con reti di Dimarco, Dzeko e Lautaro.