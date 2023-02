UFFICIALE, Inter: un giocatore in scadenza rinnova il suo contratto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/02/2023

Inter, Matteo Darmian rinnova ufficialmente il suo contratto. Protagonista dentro al campo, ma anche fuori. Matteo Darmian, dopo il gol che ha regalato all’Inter la semifinale di Coppa Italia, si è legato ai colori nerazzurri per un’altra stagione. Un rinnovo importante, segno di attaccamento alla causa, visto che il giocatore ha deciso di rinunciare a parte dell’ingaggio che passa da 3,2 milioni di euro annui a 2,5 milioni di euro.

Un risparmio importante per le casse nerazzurre che, grazie al decreto crescita, spenderanno per l’esterno ‘solo’ 4 milioni di euro. Intanto, di seguito, ecco il comunicato della società di viale della Liberazione: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Matteo Darmian: il difensore classe 1989 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2024″.