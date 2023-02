Non solo Inter, il Governo a gamba tesa sulle plusvalenze

di Mario Spolverini, pubblicato il: 02/02/2023

(Inter) La vicenda delle plusvalenze della Juventus ha già portato alla prima sentenza in campo sportivo. L’appello preannunciato dal club bianconero verterà solo sulla legittimità del primo procedimento senza entrare nel merito.

Il calcio italiano che da anni non riesce a primeggiare in campo si è trovato ancora una volta sotto i riflettori nelle aule dei tribunali.

Adesso scende in campo il Governo nell’intento di arginare il fenomeno e dare una nuova e più stringente regolamentazione contabile.

L’intervento del Legislatore sarà veicolato da un emendamento al decreto Milleproroghe in via di approvazione in queste ore.

Scompare il regime di favore di cui godevano le società sportive nel testo unico delle imposte sui redditi. Fino ad oggi potevano ripartire le plusvalenze in 5 anni ai fini della determinazione del reddito anche in caso di utilizzo del giocatore per una sola stagione. La modifica normativa introduce il periodo triennale come per tutte le altre società.

Non solo. La plusvalenza conseguita sarà divisa in due quote. Quella risultante dall’effettivo passaggio di danaro potrà godere della rateizzazione in quote costanti annuali. La parte residua andrà invece per intero a formare il reddito del club dell’esercizio.