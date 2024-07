Fonseca fa fuori un altro “figlio” di Pioli: è il più sacrificabile | Armadietto già svuotato a Milanello

La rivoluzione in casa Milan è già iniziata. Il tecnico portoghese mette alla porta un ex fedelissimo del predecessore: caos in ritiro.

Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, sta osservando attentamente le mosse dei suoi calciatori presenti in squadra per cercare di capire come agire al meglio nella prossima stagione di Serie A. Il suo ritorno nel campionato italiano dopo le esperienze passate con la Roma vuole essere sicuramente di riscatto e di ripresa rispetto agli anni scorsi.

Può contare su una società solida con il presidente Gerry Cardinale in prima linea e come dirigente di spicco Zlatan Ibrahimović. Quest’ultimo sta lavorando duramente affinché possano essere limati tutti i dettagli per dare ai tifosi gioie e soddisfazioni non solo in Serie A ma anche in Champions League.

A tal riguardo, andrebbe detto anche un’altra cosa: il mercato dei rossoneri sta andando a gonfie vele al punto di vedere già nel prossimo scacchiere Álvaro Morata come punta di riferimento affiancato da Christian Pulisic e Rafael Leão.

Da ciò, quindi, si può evincere come il gioco di Fonseca sia molto più dinamico e veloce rispetto a quello del suo predecessore Stefano Pioli. Con il tecnico parmense, infatti, vi era come prima punta Olivier Giroud. Questi era solito aspettare la palla per poi essere letale o con colpi di testa o con tiri da vero bomber.

Cambiano i piani in squadra

Ora il Milan, anche se in pochi aspetti, è destinato a cambiare fino alla fine di questo calciomercato. Ancora molti possono essere i colpi in entrata che possono dare soddisfazioni al tecnico, soprattutto in base alle sue numerose richieste fatte in questi giorni.

Dinanzi a quelli che possono essere gli acquisti, va comunque precisato che ci sono anche delle situazioni di cessioni ormai pronte per essere formalizzate. In modo particolare, sappiamo che ci sono due giocatori che non rientrerebbero nei piani tattici di Fonseca, nonostante fino allo scorso anno furono due elementi di spicco nel centrocampo di Pioli.

Bennacer e Adli fuori dal progetto

Stiamo parlando di Bennacer e Adli, che non sembrerebbero essere parte integrante del nuovo progetto del tecnico portoghese. Pertanto, per loro, non è da escludere che possano esserci delle cessioni in Serie A o all’estero nei prossimi giorni.

Come riportato da calciomercato.com, Moncada vorrebbe rinforzare il centrocampo con un grande centrocampista come Lazar Samardzic che sembra sempre più lontano dalla sua permanenza con l’Udinese.