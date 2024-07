Milan, il colpo dall’Atletico Madrid è doppio: Furlani dalla Spagna torna con due contratti firmati

Deciso un nuovo colpo dall’Atletico Madrid. Ora Furlani e il Milan fanno sul serio e gettano le basi per la nuova stagione.

Dopo settimane di indecisioni, chiacchiere e indiscrezioni, il Milan ha finalmente deciso di fare sul serio e dare l’assalto ai suoi obiettivi di calciomercato. La finestra estiva non ha portato grandi novità nella rosa milanese, ma questa seconda metà di calciomercato potrebbe regalare ai tifosi novità importanti.

L’idea è infatti quella di potenziare la squadra in tutti i settori e le zone del campo, regalando al neo allenatore Fonseca forze fresche e pedine aggiuntive per imporre la propria idea di calcio. Ecco quindi che, dopo aver fatto il punto della situazione, la dirigenza rossonera sembra essere decisa a passare all’azione.

Approfittando di una linea di contatto già definita e stabile, il Milan è pronto a mettere a segno il doppio colpo dall’Atletico Madrid. Ecco che cos’ha in serbo Furlani per la rosa di Fonseca e quando potrà formalizzarsi l’affare.

Nuovo colpo per il Milan

I rossoneri sembrano volersi muovere su una nuova idea per la difesa. Da alcuni giorni, infatti, si è fatta strada l’ipotesi Mario Hermoso. Il difensore 29enne classe 1995 si è appena svincolato dall’Atletico Madrid e potrebbe essere una soluzione ideale per le esigenze dei rossoneri. A confermare le voci di un possibile trasferimento è Sky Sport, secondo cui quella di Mario Hermoso è più che un’ipotesi.

Furlani avrebbe chiesto all’entourage del giocatore la disponibilità di quest’ultimo ad accasarsi a Milano e la trattativa potrebbe andare avanti nelle prossime ore. Si tratterebbe di una buona soluzione per il Milan, in cerca di un centrale di esperienza che possa dare maggiore solidità al reparto.

Asse Milan-Atletico

Pur essendo un giocatore ormai svincolato, il Milan ha voluto sfruttare i contatti già esistenti con l’Atletico Madrid per arrivare al difensore 29enne. L’imminente arrivo di Alvaro Morata ha infatti aperto alla possibilità di velocizzare per l’ormai ex compagno di squadra dell’attaccante e capitano della Nazionale spagnola.

Tuttavia, il Milan dovrà accelerare i tempi per via della concorrenza che si è andata a creare negli ultimi giorni per il giocatore. Prima su tutti il Napoli, alle prese però con le cessioni di alcuni dei suoi big. Anche l’Inter sarebbe interessata, ma per ora Marotta non si è mosso. Ecco quindi che potrebbe essere la giusta occasione per il Milan.