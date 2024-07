L’ex Inter torna in Italia dal Brasile: per i tifosi è uno choc | Guerra tra due club di Serie A per averlo

Notizia bomba dal brasile, due club si danno battaglia per acquistare l’ex Inter: torna ufficialmente in Serie A

L’Inter che conosciamo ad oggi non è di certo la stessa Inter di qualche anno fa. Mentre oggi, anche e soprattutto grazie all’operato di una dirigenza avente tra i migliori dirigenti al mondo, la società si muove secondo idee ben precise e prestando attenzione al bilancio, anni fa era l’esatto opposto.

C’era necessità di costruire da zero una squadra che aveva persa tutti i suoi più grandi campioni. Non c’era la volontà di puntare sui giovani italiani o del vivaio ma si credeva che bastasse sborsare una cifra importante per acquistare un calciatore ed il gioco era fatto.

È il ragionamento che fu seguito per l’acquisto di Gabriel Barbosa, il più grande flop del mercato estivo del 2016. Fu prelevato dal Santos per circa 30 milioni di euro più bonus, una somma alta per l’epoca ma che ti garantiva un 20enne reduce da un’ottima stagione con il club ed una medaglia d’oro vinta alle Olimpiadi di Rio con la Seleçao.

Firmò un contratto di 5 anni a 3 milioni di euro a stagione, non ripagando minimamente le aspettative. Poche presenze in Serie A, un solo gol contro il Bologna e tante panchine consecutive, prima dei prestiti in Portogallo al Benfica ed il ritorno in patria tra Santos e Flamengo, nel quale è rinato.

Futuro incerto

Non è chiaro quale futuro gli riserverà la sua carriera, in attesa del responso definitivo dal TAS di Losanna per l’accusa di tentata frode durante un controllo antidoping a sorpresa effettuato a Rio nell’aprile del 2023, che inizialmente l’aveva condannato ad una sospensione di 24 mesi, per poi revocarla dopo un anno e dargli la sentenza definitiva.

La decisione potrebbe essere finalizzata entro questa sessione di calciomercato estivo dove nel caso in cui avesse un esito positivo aprirebbe la possibilità al suo agente di trovargli una nuova squadra, con tutti gli indizi che portano ad un ritorno in Serie A, con due squadre interessate al suo cartellino.

Ritorno in Italia

L’attaccante brasiliano si è dimostrato pronto a tentare nuovamente la fortuna in Europa, in particolare in Italia, con la Fiorentina di Raffaele Palladino e il Bologna di Vincenzo Italiano che non vogliono lasciarsi scappare l’occasione dato che il calciatore ha il contratto in scadenza con il Flamengo il 31 dicembre.

Il club carioca rischia dunque di perderlo a parametro zero, poichè non sembra esserci l’intenzione tra le parti di avviare una trattativa per il rinnovo. La richiesta per l’acquisto si aggirerebbe sui 5 milioni di euro, un affare considerando che ha realizzato 153 gol in 268 presenze con i Mengão, numeri che testimoniano una netta crescita del classe 1996.