‘Scusa, non mi servi più’, Conte lo regala al Torino: Manna incassa | Obbligo di riscatto nel 2025

Il tecnico del Napoli lo spedisce il più lontano possibile: importante plusvalenza per gli azzurri. Ora si punta tutto su Lukaku.

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, nonostante il ritiro di Dimaro sia iniziato da pochi giorni, sembra voler fare sul serio per la prossima stagione calcistica della squadra azzurra. La delusione del 10º posto dello scorso anno è stata ormai somatizzata dai tantissimi sostenitori che stanno applaudendo i ragazzi del tecnico pugliese durante gli allenamenti e le prime uscite stagionali.

Dopo tanti anni, si ritorna con uno schieramento della difesa a tre che sembra destinato a una rivoluzione grazie agli arrivi di Rafa Marin e Alessandro Buongiorno. Sembra che il direttore sportivo Giovanni Manna non voglia fermarsi e voglia ingaggiare anche il forte difensore ex Atletico Madrid Mario Hermoso.

Quest’ultimo è svincolato e si tratterebbe di limare i dettagli per l’ingaggio, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni di euro a stagione. Altra gatta da pelare per il direttore sportivo è Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano, infatti, ha una clausola rescissoria di circa 120 milioni di euro. Al momento, il presidente Aurelio De Laurentiis accetterebbe uno sconto a 100 milioni per poterlo cedere al Paris Saint-Germain, che sembra essere interessato alle sue prestazioni. Qualora i parigini dovessero tentennare, c’è sempre la finestra araba aperta, in quanto il calciomercato nella Saudi Pro League è stato ufficializzato il 17 luglio.

Lukaku scalpita

Il centravanti promesso a Conte è Romelu Lukaku, che sembra voler aspettare solo ed esclusivamente l’offerta azzurra per lasciare definitivamente il Chelsea e Londra e tornare in Italia. A Napoli, Big Rom potrebbe rilanciarsi alla grande e provare a ripercorrere la sua carriera quando aveva Antonio Conte come allenatore ai tempi dell’Inter.

Una preparazione atletica adeguata sembra essere utile per il centravanti al fine di dare il massimo nel prossimo campionato. Ora però, sembra che dinanzi a quelli che possono essere i vari obiettivi di mercato del Napoli, ci sia qualcuno sul punto di lasciare gli azzurri.

Østigård, il primo sacrificato

Fra questi, sarebbe il caso di parlare del forte difensore norvegese Leo Østigård, che potrebbe essere sacrificato e ceduto al Rennes in Francia. La squadra della Ligue 1 francese è stata letteralmente beffata nelle ultime ore dalla Fiorentina.

I francesi avevano in pugno Pongracic, ormai ex difensore del Lecce, che è approdato a Firenze per visite mediche e contratto con i toscani. Con la possibile cessione di Østigård, quindi, per Conte l’idea di Mario Hermoso diventa più che una suggestione. Ora però, stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il Torino avrebbe puntato Leo e potrebbe offrire fino a 7 milioni per il suo cartellino.