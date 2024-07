‘Vieni in Europa con noi’: Lotito vira sulla Serie A e sorpassa le big: la Lazio ha il suo nuovo numero 10

Il presidente dei biancocelesti ha un colpo segreto da sfoderare. I tifosi non rimpiangono più Luis Alberto e Anderson: in arrivo una stella.

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sta pianificando tutto al meglio affinché la sua squadra il prossimo anno possa disputare partite importanti senza grossi problemi. I biancocelesti, infatti, si sono ritrovati a cambiare l’allenatore in corso d’opera.

La guida tecnica, dapprima affidata a Maurizio Sarri, è poi passata nelle mani di Igor Tudor, che sembrava essere candidato a proseguire il suo percorso a Roma. In realtà, a gran sorpresa, il presidente ha deciso di non continuare la sua esperienza con il tecnico e ha nominato nuovo allenatore Marco Baroni.

Quest’ultimo non ha ricevuto una grandissima accoglienza, in quanto reduce da due esperienze in Serie A con squadre come Lecce e Verona, e quindi visto dai tifosi come non propriamente pronto per questa esperienza in biancoceleste.

In realtà, vincolata dai primi colpi di mercato e dai primi allenamenti in ritiro, la squadra sta rispondendo così bene da mettere in condizione l’allenatore di essere apprezzato anche dai sostenitori più scettici.

I movimenti di mercato

Non è un caso che, negli anni scorsi, altre squadre blasonate si sono affidate ad allenatori che apparentemente non sembravano avere l’esperienza giusta per l’Europa e poi si sono rivelati grandissime sorprese. In questa prima fase di calciomercato, il patron biancoceleste ha messo a segno diversi colpi che hanno fatto sin da subito capire ai tifosi che il prossimo anno per la Lazio non sarà sicuramente un periodo difficile, anzi.

Considerando la cessione del bomber partenopeo Ciro Immobile, approdato ai turchi del Besiktas, sono arrivati già calciatori importanti come ad esempio Noslin, che Baroni ha allenato al Verona, e tanti altri, tra cui Castrovilli dalla Fiorentina, che aveva terminato il contratto, e Nuno Tavares, ex difensore dell’Arsenal che porterà esperienza europea ma soprattutto grande stabilità alla retroguardia.

Colpani per il reparto offensivo

Ora però sembra che Lotito possa mettere a segno un altro colpo importante da rendere molto fieri i suoi tifosi. Si sta pensando incessantemente a portare Andrea Colpani del Monza, che potrebbe rappresentare il fiore all’occhiello di un calciomercato che al momento sembra essere estremamente all’altezza di una squadra con voglia di riscatto.

Come riportato da tuttomercatoweb.com, Adriano Galliani ha così commentato un’ipotetica partenza de El Flaco: “Sì, qualche telefonata è arrivata ma non hanno trovato il consenso del Monza. La Fiorentina? Non so se si può dire o no, quindi io non lo dico.”