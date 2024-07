Finalmente i soldi per il colpo in attacco, De Rossi sorride: pec inviata alla Juventus | servono 25 miloni cash

I soldi sono arrivati, De Rossi sorride: Roma è finalmente pronta ad avanzare l’offerta alla Juventus per l’acquisto

Terminate le competizioni fra Nazionali europee e sudamericane tra Euro 2024 e Copa America si è potuto dare finalmente il via alla nuova stagione dei club, che riprendono ad allenarsi nei propri centri sportivi in vista dell’inizio dei nuovi campionati verso metà agosto.

Tra questi c’è la Roma di De Rossi che è tornata con la stessa intensità e voglia della scorsa stagione, con un mister martellante e motivatore che ha settato come obiettivo minimo quello di ritornare a qualificarsi in Champions League, sfumato la scorsa stagione all’ultima giornata di campionato.

In Italia sono curiosi di vedere come si comporterà la Roma di Capitan Futuro sin dall’inizio, con aspettative alte per quanto dimostrato nella seconda parte della scorsa stagione in cui aveva accumulato una media punti da Scudetto, simile a quella dell’Inter di Simone Inzaghi.

Non sarà facile mantenere un ritmo alto e costante per tutta l’annata, anche e soprattutto in virtù dei tanti cambiamenti che la rosa sta affrontando, con metà dei calciatori che la compongono che cambieranno dando spazio ai nuovi arrivi in questa sessione di calciomercato estiva.

Rosa rivoluzionata

Prima di ufficializzare il rinnovo di De Rossi, lui e la società hanno discusso in merito ai risultati da raggiungere da qui a 3 anni. Trovato l’accordo comune è stato necessario valutare ogni singola pedina della rosa, ritenendo necessario attuare una rivoluzione per accrescerne la qualità e la competitività.

Saranno effettuati dai 10 ai 12 acquisti per far fronte agli addii di Renato Sanches, Sardar Azmoun, Dean Huijsen, Rasmus Kristensen, Romelu Lukaku, non riscattati dopo i prestiti, Rui Patricio al quale è scaduto il contratto e Leonardo Spinazzola, Andrea Belotti e Houssem Aouar, ceduti tra l’Italia e l’estero.

Tutto pronto

Mentre i due italiani sono stati ceduti a parametro zero, l’esterno al Napoli di Antonio Conte e la punta al Como di Cesc Fabregas, il franco algerino è stato venduto in Arabia Saudita, all’Al-Ittihad, squadra in cui militano Ngolo Kantè e Karim Benzema, per 12 milioni di euro più bonus.

Un’importante plusvalenza registrata da Florent Ghisolfi, ds giallorosso, considerando che l’ex Lione fu acquistato la scorsa estate a zero. Aver incassato quella cifra adesso permette alla Roma di acquistare Matias Soulè, nome in cima alla lista del taccuino del club, che crererebbe una coppia d’attacco tutta argentina con Paulo Dybala. Per il classe 2003 di proprietà della Juventus, unico ad arrivare in doppia cifra di gol nella storia della Serie A con la maglia del Frosinone, servono 25 milioni di euro; il giocatore gradisce la destinazione, con le due parti che tratteranno nei prossimi giorni per regalare il gioiellino sudamericano a Daniele De Rossi.