Milan, niente Fofana: al suo posto Ibra prepara la sorpresa a centrocampo | È un big della Serie A

Tramonta l’opzione francese per il Milan. Ma al suo posto Ibrahimovic prepara una vera sorpresa a centrocampo.

Era stato raccontato come un affare ormai concluso in cui le visite mediche sarebbero state solo una questione di giorni. Invece, più passa il tempo e più Youssouf Fofana sembra lontano dal vestire la maglia rossonera. Il centrocampista del Monaco era la prima scelta per affiancare Reijnders e Loftus-Cheek nella linea mediana del campo, ma ora le cose sono cambiate.

Secondo quanto si apprende, non ci sarebbero le condizioni per portare il giovane francese classe 1999 a Milanello. Una vera e propria delusione per i tifosi, i quali iniziavano a familiarizzare con la possibilità di un undici titolare che comprendesse anche il venticinquenne.

Tuttavia, la dirigenza del Milan non si è fatta trovare assolutamente impreparata e, spinta dall’aiuto di Zlatan Ibrahimovic, ha preparato una vera e propria sorpresa a centrocampo. Ecco chi potrebbe sostituire presto l’idea Fofana.

La sorpresa a centrocampo del Milan

Secondo quanto riporta Gazzetta.it, Lazar Samardzic sarebbe la prima idea per sostituire l’arrivo mancato di Fofana. Il centrocampista dell’Udinese è tra i più osservati e apprezzati in Serie A e quella di Milano potrebbe essere una destinazione particolarmente gradita, soprattutto dopo una stagione non proprio entusiasmante con il Milan.

Il Milan avrebbe addirittura presentato una prima proposta contrattuale al classe 2002. I rossoneri intendono infatti fare sul serio e sarebbero pronti ad offrire all’Udinese circa 20 milioni di euro. Una cifra che avrebbe comunque speso per il cartellino di Fofana e che, dunque, potrebbe essere stata già ipotizzata sul bilancio della società.

La concorrenza per Samardzic

Il Milan dunque sembra essere seriamente interessato a portare in rossonero il centrocampista dell’Udinese. Tuttavia non sarà una missione facile per Ibrahimovic e gli uomini di mercato dei Diavoli. La concorrenza per il centrocampista serbo è altissima e il Milan dovrà sicuramente fare la voce grossa per assicurarsi il 22enne.

Sul calciatore ci sarebbe infatti anche l’interesse del Nottingham Forrest, ma che avrebbe incontrato il rifiuto del calciatore. Le attenzioni dell’Inter – che lo aveva quasi acquistato lo scorso anno – non sembrano essere tramontate, così come quelle del Napoli, che potrebbe tentare un blitz in poche ore.