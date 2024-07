‘Vieni, firmi e ci vediamo a gennaio’ | La Lazio ne prende un altro dalla Serie A: praticamente regalato

Il presidente dei biancocelesti ha le idee chiare per il futuro. Baroni avrà un top player nel reparto offensivo: tifosi in delirio.

Tra le squadre italiane che sicuramente dovranno dimostrare di aver capito la lezione della passata stagione calcistica, una menzione particolare la merita la Lazio del presidente Claudio Lotito. Dopo la fine della storia con Maurizio Sarri e il ruolo da traghettatore affidato a Tudor, il nuovo allenatore è stato nominato Marco Baroni.

Quest’ultimo, che in Serie A ha già allenato Lecce e Verona, inizialmente non è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi. Un allenatore con esperienze in squadre che lottano per la salvezza di certo non fa gola a primo impatto, però c’è un precedente davvero molto importante.

Ricordiamo che anche al Napoli, quando diversi anni fa venne nominato Maurizio Sarri come nuovo allenatore, molti erano diffidenti. Il motivo era perché fino all’anno precedente era stato alla guida dell’Empoli e non aveva mai allenato grandi squadre.

Il tecnico toscano, proprio con i partenopei, detiene il record dei punti ottenuti in classifica in quella famosa stagione in cui il Napoli si classificò al secondo posto alle spalle della Juventus Campione d’Italia. Questa è la dimostrazione che il curriculum di un allenatore non è sempre l’unica cosa su cui basarsi. La preparazione, la grinta e la determinazione giocano un ruolo fondamentale. Sicuramente Baroni è una scelta meticolosa e oculata che il presidente Lotito ha voluto portare avanti con grande attenzione.

C’è chi arriva e c’è chi parte

A tal riguardo, sarebbe anche il caso di menzionare i primi acquisti portati avanti dalla società biancoceleste. Noslin, ex attaccante del Verona che Baroni conosce molto bene, va sicuramente ad ereditare un posto molto importante considerando la cessione di Ciro Immobile ai turchi del Besiktas. Anche il difensore, ormai ex Arsenal, Nuno Tavares, è approdato a Roma con la consapevolezza di poter diventare un nuovo leader difensivo al fianco di Romagnoli, che conosce bene la piazza e la Serie A.

Chiaramente, sostituire giocatori come Luis Alberto e Felipe Anderson non è sicuramente un compito facile. La società si sta dimostrando all’altezza della situazione cercando di risolvere tutti i possibili problemi prima dell’inizio del prossimo campionato. Baroni, al momento, è soddisfatto di come sia stata portata avanti la campagna acquisti, anche se sembra che ci sia un colpo che il presidente potrebbe sferrare da un momento all’altro.

Berardi in biancoceleste?

Non si tratta di un obiettivo immediato. Infatti, sembrerebbe proprio che la Lazio possa puntare su un giocatore che conosce benissimo la Serie A e che ha sempre militato coi neroverdi durante la sua carriera. Ora, purtroppo, a causa di un infortunio, è costretto a rimanere ai box per altri mesi. Stiamo parlando di Domenico Berardi che, qualora non dovesse accettare offerte provenienti dalla massima serie, sarebbe costretto a disputare la Serie B con il Sassuolo, la squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta e a cui lui sembra aver destinato tutta la sua carriera.

Qualora Lotito dovesse portare a Roma un calciatore del suo calibro, sicuramente i tifosi resteranno contenti. Le sue capacità tecniche sono indiscutibili, anche se c’è da capire come recupererà dopo il suo grave infortunio.