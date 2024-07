Inter? No grazie: via in Arabia Saudita | Ausilio e Marotta hanno perso l’ennesimo obiettivo

Alle volte ritornano si, ma in negativo. Ennesima porta in faccia al club nerazzurro. Questa volta l’ex rossonero pone un muro enorme.

L’Inter è sicuramente la squadra da battere anche per il prossimo campionato di Serie A. È inutile dire che i nerazzurri stanno preparando la prossima stagione con il coltello tra i denti e con grande grinta e determinazione.

Simone Inzaghi, fresco di rinnovo del contratto come il suo bomber Lautaro Martínez, non vuole assolutamente perdere nemmeno un centimetro di quanto di buono dimostrato con i suoi giocatori.

Per il prossimo anno calcistico, i tifosi si aspettano un glow up, soprattutto in merito al fatto che la Champions League e la Coppa Italia sono state perse troppo precocemente. I sostenitori richiedono soprattutto una lotta più ardua e arrembante.

Quindi, per far sì che ciò possa essere realizzato, Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno lavorando incessantemente per garantire forza, grinta e determinazione anche nel prossimo campionato. Se pensiamo in maniera specifica all’Inter, pensiamo automaticamente anche ai colpi a parametro zero.

I nuovi acquisti

Sicuramente, tra i più importanti degli ultimi anni andrebbe menzionato l’ex rossonero, il turco Hakan Çalhanoğlu. Quest’ultimo è sicuramente nella top five dei centrocampisti più forti e apprezzati al mondo. Ora però, Marotta ha portato alla Pinetina altri due talenti che Simone Inzaghi aspettava da tempo. Parliamo dell’ex giocatore del Napoli, Piotr Zieliński, e dell’ex attaccante del Porto, Mehdi Taremi.

I due giocatori, sin dalle prime amichevoli estive, hanno dimostrato di essere perfetti per il modulo tattico e il gioco del tecnico piacentino. Si sono integrati subito così bene nel gruppo da essere rilevanti e arrembanti nelle prime partite. Con giocatori di questo livello, il turn-over sembra essere garantito anche per coloro che fino allo scorso anno si sentivano super titolari. Se i nerazzurri puntano al campionato, alla Coppa e alla Champions League, tutti devono dare il 110% affinché gli obiettivi vengano perseguiti, mantenuti e conquistati.

Rodriguez verso l’Arabia

Ora, però, sembra proprio che si possa raggiungere un altro calciatore che fino a qualche settimana fa sembrava essere uscito dai radar. Parliamo dell’ex difensore dell’Atletico Madrid, Mario Hermoso, che attualmente è svincolato e sarebbe il profilo ideale per essere il terzo difensore della retroguardia nerazzurra.

Su di lui vi è anche il Napoli di Antonio Conte, anche se sembra che l’Inter abbia tutte le carte in regola per portarlo a Simone Inzaghi. Mentre sembra che si stia allontanando sempre di più un altro obiettivo. Parliamo di Ricardo Rodriguez, ex difensore di Milan e Torino, che sembra essere sempre più vicino alla Saudi Pro League in Arabia Saudita, stando a quanto riportato da Relevo.