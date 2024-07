Inter, il difensore arriva dalla Francia: battuta la concorrenza delle big spagnole

Ancora sorprese per i tifosi nerazzurri. Adesso arriva un difensore dalla Francia dopo aver battuto la concorrenza delle big.

Il calciomercato dell’Inter è un cantiere aperto, con il neopresidente Marotta e il ds Ausilio instancabili nel loro impegno per rafforzare la squadra in vista della nuova stagione di Serie A. Le manovre della dirigenza nerazzurra si intensificano giorno dopo giorno, mentre ci si avvicina sempre di più all’inizio del campionato.

Ora gli occhi dei dirigenti nerazzurri sono concentrati soprattutto sul rafforzamento del reparto difensivo. La possibile partenza di De Vrij ha incentivato gli uomini di mercato ad intervenire pesantemente e ora potrebbero esserci delle novità importanti.

Nelle prossime ore, infatti, i tifosi dell’Inter potrebbero assistere a delle sorprese entusiasmanti. Si moltiplicano le voci riguardanti il possibile arrivo di un nuovo difensore dalla Francia dopo aver battuto la concorrenza delle big. Vediamo di chi si tratta.

Sempre più vicino all’Inter

Secondo quanto riferito dal quotidiano Ouest France, l’Inter sarebbe sempre più vicina a Nathan Zézé. Il diciannovenne difensore del Nantes potrebbe essere la prossima mossa del ds Ausilio in ottica futura. L’intenzione è infatti quella di potenziare il reparto difensivo, ma anche di gettare le basi per poter avere giocatori pronti e già ambientati per il futuro.

Ecco quindi che il calciatore diciannovenne rappresenterebbe la scelta più adatta per le esigenze dell’Inter, sempre più vicina ad ottenere la firma del giovane prospetto. Una mossa intelligente che potrebbe dare inizio all’era di Marotta come presidente dell’Inter.

La trattativa con l’Inter

Per i giornalisti francesi la pista Inter-Nathan Zézé è tutt’altro che un’ipotesi. Per Ouest France ci sarebbe già stata una prima proposta da 13 milioni di euro presentata alla squadra francese. L’inter è quindi seriamente intenzionata a prendere il calciatore 19enne e presto si potrebbe arrivare ad una quadra decisiva.

Tuttavia, i nerazzurri devono fare i conti con quella che è la concorrenza di altre importanti squadre interessate al calciatore. Una su tutti la Real Sociedad. Gli spagnolo vorrebbero fare una propria offerta e la squadra di Imanol Alguacil sembra intenzionata a voler anticipare i nerazzurri. Nelle prossime settimane, dunque, potrebbe arrivare la scelta definitiva del calciatore, mentre l’Inter spera di mettere a segno un gran colpo per il futuro.