Difensore con lo sconto: l’Inter esulta, finalmente la fumata bianca | Ok definitivo del club per la trattativa

Marotta mette a segno un colpo importante. Alla Pinetina si respira aria di Champions ad alti livelli: Inzaghi ha finalmente il suo top.

Il nuovo presidente dei nerazzurri, Beppe Marotta, ha sempre più voglia e intenzione di allestire una squadra tale da poter essere competitiva su più fronti. Nello scorso anno, non c’è stato veramente per nessuno.

I nerazzurri si sono dimostrati i più forti in campionato, anche se qualcosa non ha funzionato in Coppa Italia e in Champions League. Basti pensare, infatti, che nella Coppa Italia sono stati battuti dal sorprendente Bologna dell’ormai ex allenatore Thiago Motta, e ciò ha fatto storcere non poco il naso ai sostenitori.

Le cose poi sono andate a peggiorare anche con la sconfitta in Europa, che rispetto allo scorso anno, in cui si ritrovarono a perdere la finalissima contro il Manchester City, è stato veramente un magro bottino.

Va detto che Marotta non è rimasto di certo a guardare, e volendo modificare la squadra in maniera precisa e meticolosa, sin dalla passata stagione aveva già messo a segno dei colpi veramente importanti.

Entrate e uscite

Fra questi sarebbe il caso di parlare dell’ormai ex centrocampista del Napoli, il polacco Piotr Zieliński, e dell’ex attaccante del Porto, l’iraniano Mehdi Taremi. Questi due fortissimi calciatori, oltre a infiammare la piazza, saranno anche utili nel turnover che Inzaghi dovrà assolutamente operare visti gli importanti match che attendono la squadra nella prossima stagione, che inizierà fra circa un mese.

Ovviamente, il calciomercato dell’Inter non può assolutamente ritenersi concluso. Certo è che sicuramente dovranno essere ceduti dei calciatori per evitare che la panchina sia troppo lunga e che le uscite economiche siano nettamente superiori rispetto alle entrate. Pertanto, nei giorni scorsi si parlava di eventuali cessioni come quelle del centrocampista Asllani, di Satriano, di Carboni, ma solo nelle prossime settimane ne sapremo di più.

Robert Renan nel mirino

Garantire un bilancio perfetto di uscite e entrate metterebbe nella condizione il presidente di fare delle scelte precise e meticolose affinché Simone Inzaghi possa avere una squadra estremamente competitiva, in cui non dovranno esserci più tante scuse per arrivare a ottenere risultati importanti. Basti pensare che in Serie A, Juventus, Milan e Napoli, su tutte le altre, si stanno muovendo in maniera impeccabile per rinforzare le squadre. Le tre menzionate poc’anzi hanno anche cambiato l’allenatore e stanno portando dei giocatori veramente importanti che potranno sicuramente dare filo da torcere ai nerazzurri.

Marotta però sa bene che ora c’è da migliorare anche la retroguardia affinché il tecnico piacentino possa avere tutti i giocatori al punto giusto e al posto giusto per garantire una stagione brillante. Solitamente si dice che tra i due litiganti il terzo gode. Pertanto, c’è da dire che se inizialmente si parlava tanto di Mario Hermoso, attualmente a parametro zero dopo la fine del suo contratto con l’Atletico Madrid, e di Kim Min-jae, ex Napoli e attuale baluardo del Bayern Monaco, sembra che la soluzione sia invece un calciatore brasiliano. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Robert Renan dello Zenit San Pietroburgo potrebbe lasciare la Russia con una cifra vicino ai 20 milioni di euro. In tal caso, tra le alternative valide ci sarebbe sempre lo svincolato ex Torino, Ricardo Rodríguez.