“L’ho fatto per Allegri”, i reali motivi dietro il tradimento di Rabiot: tutto assolutamente vero

Adrien Rabiot non ha rinnovato con la Juventus, ecco svelato il motivo della fine dell’avventura del francese in bianconero

La telenovela che riguarda Adrien Rabiot ha finalmente il suo epilogo. Il contratto del centrocampista francese scadeva il 30 giugno. La Juventus aveva mostrato la propria disponibilità al rinnovo, tanto che Cristiano Giuntoli aveva inviato alla mamma agente Veronique la proposta di un biennale a sette milioni a stagione, in continuità con quanto percepiva in bianconero.

Il nuovo allenatore Thiago Motta aveva dato il proprio okay riguardo alla permanenza del transalpino che aveva avuto come compagno di squadra ai tempi del Paris Saint Germain. Rabiot aveva fatto sapere di volere attendere la fine dell’Europeo per decidere riguardo al proprio futuro, concentrandosi sulla competizione che si è svolta in Germania e che ha visto la Francia venire eliminata in semifinale.

Cristiano Giuntoli è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta e ha annunciato che l’avventura di Rabiot è ufficialmente conclusa: “Il 30 giugno è scaduto il suo contratto e gli vogliamo augurare un felice futuro“.

Adesso la palla passa a Thiago Motta che aveva fatto affidamento al francese e che potrebbe modificare il proprio modulo sulla base dei nuovi arrivi in mezzo al campo, da Thuram a Douglas Luiz.

Rabiot se ne va, Allegri è coinvolto nella motivazione del suo addio

Rabiot aveva deciso di restare la scorsa estate grazie alla stima che nutriva nei suoi confronti e al bel legame che aveva creato con Max Allegri. Era reduce dall’annata migliore della sua carriera e aveva molte offerte, tra cui quella del Manchester United.

Aveva accettato di conservare lo stipendio che percepiva in precedenza in bianconero e sperava che dodici mesi dopo ci sarebbe stato un aumento. Per Allegri si era trattato di una scelta lungimirante dato che Pogba e Fagioli sarebbero stati poi indisponibili per tutto il campionato.

Il futuro di Rabiot, tra la suggestione Arabia e la permanenza in Italia

La Juventus non ha mai valutato l’ipotesi di aumentare lo stipendio di Rabiot, tra i più costosi della rosa e il francese ha scelto di cambiare casacca. Non dovrebbero mancare delle offerte per lui. In Italia piace molto al Milan che cerca per la mediana un profilo con le sue caratteristiche ma non ha la possibilità di pagare un ingaggio così corposo.

A 29 anni e al giro di boa della sua carriera non è da escludere che possa lasciare l’Europa e trasferirsi nel campionato saudita.