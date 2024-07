Giuntoli e Marotta ai ferri corti: succede di tutto | Il sorpasso dell’ultima ora non è piaciuto all’Inter

Tra Inter e Juventus altro scontro di mercato, i bianconeri hanno la meglio, Marotta resta spiazzato dalla mossa di Giuntoli

Cristiano Giuntoli lo ha fatto di nuovo. Ha soffiato un altro giocatore che sembrava a un passo dall’Inter. Era già successo nel mercato di riparazione di gennaio quando la Juventus chiuse per Tiago Djalò. Il portoghese ha firmato per i bianconeri dopo che aveva un accordo di massima con i nerazzurri per luglio, quando si sarebbe svincolato. Il pagamento di un indennizzo al Lille è stato sufficiente per ingaggiare il difensore.

L’apporto nel girone di ritorno è stato quasi nullo, anche a causa di un infortunio. Resta il fatto che si è trattato di una trattativa lampo che ha spiazzato anche gli esperti di calciomercato e che ha dato dimostrazione della forza del direttore sportivo della Vecchia Signora.

Sul campo poi l’Inter ha avuto la meglio. Dopo la vittoria dello scontro diretto che si è tenuto a inizio febbraio a San Siro, la squadra guidata da Inzaghi ha preso il largo e si è aggiudicata lo Scudetto numero 20 della propria storia.

Un gap evidente tra i due club che Giuntoli prova a limare sia con una campagna di rinforzamento importante che sta mettendo in atto sia con il cambio di allenatore e lo spogliatoio affidato a Thiago Motta dopo l’esonero di Max Allegri.

Cabal sceglie la Juventus, Giuntoli beffa ancora Beppe Marotta

La Juventus ha soffiato all’Inter Juan Cabal. Il terzino, che sembrava a un passo dalla firma con l’Inter, ha scelto i bianconeri ed effettuato le visite mediche. Convinto l’Hellas Verona per 10 milioni più bonus.

Cabal è sempre stata l’alternativa della Juventus a Calafiori. Nell’ultima stagione è stato promosso a titolare inamovibile della formazione scaligera, soprattutto nella seconda parte e proverà a conquistare spazio anche a Torino, in una zona del campo in cui Thiago Motta si aspetta più di un rinforzo.

Le cessioni saranno il mezzo per arrivare ad acquistare altri giocatori di alto livello

Quarto innesto del mercato estivo per la Juventus che attende di chiudere per Koopmeiners, da tempo obiettivo principale per il centrocampo.

Per il resto molto dipenderà dalla cessione di diversi esuberi che potrebbero portare un gruzzoletto importante poi da reinvestire nelle operazioni in entrata, finanziando in questo modo il mercato di un club che punta a fare bene anche in Champions League.