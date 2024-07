Incontro segreto Mendes-GIuntoli: servono 45 milioni cash | Pagata la clausola, il giocatore aspetta solo la Juve

Continuano i contatti tra Giuntoli e Mendes, la trattativa prosegue ma si chiude solo con 45 milioni della clausola, la Juventus sembra essersi convinta

Continua la campagna di rafforzamento per la Juventus. Il ritiro estivo è iniziato con tre nuovi giocatori di grande qualità che si sono uniti allo spogliatoio dei bianconeri per un investimento complessivo di quasi 70 milioni. La porta è stata blindata con uno dei migliori portieri delle ultime due Serie A. Dal Monza è arrivato Michele Di Gregorio che dovrà confermarsi ad alti livelli anche tra i pali della Vecchia Signora.

Il centrocampo è il reparto che subirà maggiori cambiamenti d’organico. La scorsa stagione la circolazione del pallone è stata spesso deficitaria e l’apporto in fase realizzativa degli uomini in mediana è stato minimo, rendendo inevitabile puntare su profili diversi.

Dal Nizza è arrivato un giovane utile in fase d’interdizione come Thuram, fratello dell’attaccante che milita nei rivali dell’Inter. Giuntoli lo monitorava da tempo ed è riuscito a portarlo a Torino dopo una trattativa lampo.

Dall’Aston Villa invece proviene Douglas Luiz, centrocampista dalle propensioni offensive, chiamato a portare un buon numero di reti ed assist e tanta qualità vicino all’area di rigore. Il suo trasferimento è stato reso possibile con lo scambio di due giovani cresciuto nella cantera bianconera come Barrenechea ed Iling Junior che proveranno a mettersi in mostra in Premier League.

Altro che Cancelo, la Juventus sta parlando con Mendes per un altro talento portoghese

Continuano i colloqui con Mendes, agente di Cristiano Ronaldo che ha bussato alle porte della Juventus per proporre un suo assistito di lusso come Joao Cancelo che non rientra più nei piani del Manchester City ed è in cerca di una nuova sistemazione.

L’età e l’alto ingaggio non rendono facile l’operazione e Giuntoli avrebbe chiesto informazioni per un altro esterno portoghese. Stiamo parlando di Francisco Conceicao, reduce da una stagione importante con la maglia del Porto, con cui ha un lungo contratto ancora in essere e che scade nel 2029.

La Juventus deve pagare 45 milioni per Conceicao

Per riuscire a strapparlo ai lusitani, la Juventus è costretta a pagare i 45 milioni di clausola rescissoria. Il profilo è molto gradito sia alla dirigenza che all’allenatore e dopo aver piazzato sul mercato alcuni esuberi potrebbe decidere di accontentare le richieste del Porto.

A complicare la trattativa è la concorrenza del Borussia Dortmund e di alcuni club inglesi ma la Juventus sa di poter dire la sua nella corsa al talento portoghese.