Salta l’asse Roma-Juve: Giuntoli e Thiago Motta bloccano il trasferimento: ‘Rimani con noi, non parti più’

A sorpresa il giovane talento della Juventus può restare in bianconero, Motta ha dato l’okay, sta per saltare il trasferimento alla Roma

Dopo aver piazzato tre colpi importanti del calibro di De Gregorio, Douglas Luiz e Thuram, il mercato della Juventus attende la cessione di altri giocatori attualmente presenti nella rosa bianconera per proseguire la campagna acquisti in vista di un’annata in cui il club prenderà parte a ben cinque competizioni, da onorare al meglio come la storia vincente della società impone.

Intanto è iniziato il ritiro estivo sotto la guida del nuovo allenatore Thiago Motta che apporterà numerose modifiche tattiche al gioco della Juventus, a partire da un reparto arretrato che tornerà a schierarsi a quattro, per non parlare di un’impostazione meno attendista e più propositiva.

Per poter colmare il gap con l’Inter servono però maggiori sforzi in entrata, con l’intento di Cristiano Giuntoli che è quello di ingaggiare giocatori di assoluta prospettiva in cerca della maturazione definitiva in quel di Torino.

Una filosofia che abbraccia l’attenzione mostrata nell’ultimo periodo nei confronti del settore giovanile, resa evidente anche dalla nascita dell’Under 23 che ha consentito la crescita più rapida di diversi profili che hanno meritato la chance di debuttare in prima squadra.

Era tra i sacrificabili sul mercato ma ora Soulé può restare alla Juventus

Tra i talenti più puri che sono di proprietà della Juventus vi è Matias Soulé. Sembrava a un passo il suo passaggio al Leicester in Peemier League ma le difficoltà societarie dei Magpies, a rischio penalizzazione, hanno bloccato la trattativa.

La Roma è molto interessata al trequartista che è esploso non molto lontano dalla Capitale, in Ciociaria con la maglia del Frosinone siglando 11 reti tra campionato e Coppa Italia. De Rossi lo apprezza molto ma Thiago Motta vorrebbe testarlo in queste settimane, non escludendo così la sua permanenza.

La Roma continua a fare spesa in casa Juventus, se non arriva Soulé si punta dritti su Chiesa

I rapporti tra Roma e Juventus sono ottimi come testimoniano le operazioni fatte nell’ultimo periodo. Con i giallorossi militano Dybala, Paredes, Spinazzola e da gennaio a giugno della scorsa stagione anche il giovane centrale Huijsen è arrivato da Torino.

Il prossimo potrebbe essere Soulé ma è ancora viva la pista che porta a Federico Chiesa. Due giocatori simili anche per quanto riguarda il costo del cartellino che si aggira intorno ai 30 milioni.