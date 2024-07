Mendes chiama Giuntoli: ‘Guardiola lo ha mollato, lo porto a Torino’ | Top player gigantesco a parametro zero

Mendes torna a trattare con la Juventus, dopo Cristiano Ronaldo può portare a Torino un altro top player, Giuntoli pronto a incontrarlo

Il mercato della Juventus entra nel vivo. Tre i colpi importanti piazzati e a disposizione di mister Thiago Motta a partire dal ritiro di questi giorni. Il nuovo portiere arriva dal Monza ed è stato tra i più costanti delle ultime due Serie A. Michele Di Gregorio ha firmato per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. Il centrocampo vede l’innesto di due giocatori diversi ma di grande qualità e prospettiva come il brasiliano Douglas Luiz e il francese Thuram.

Adesso l’attenzione di Giuntoli si concentra sul fronte uscite. Sono infatti molti i giocatori presenti in rosa che il nuovo allenatore non ritiene al centro del progetto e che sono messi sul mercato. Il più vicino alla cessione è Soulé, a un passo dalla firma con il Leicester e pronto per esordire in Premier League.

In attacco, dopo la partenza di Kean, può lasciare i bianconeri anche Federico Chiesa, con la Roma che lo ha messo nel mirino. L’esterno azzurro è valutato circa 30 milioni dato il contratto in scadenza a giugno 2025 che non è stato rinnovato.

Juventus che ha bisogno di nuovi terzini dato che Thiago Motta adotterà la difesa a quattro che manca da tre anni visto che il predecessore Max Allegri aveva optato per tre centrali. Mattia De Sciglio è stato messo sul mercato mentre Alex Sandro ha già salutato a fine maggio.

Il top player può tornare alla Juventus, Guardiola non lo vuole più al City

Joao Cancelo è in rottura con il Manchester City. Il 30enne è stato proposto nelle ultime ore sia all’Inter che alla Juventus, con entrambi i club che non si sono detti interessati dato l’alto ingaggio percepito dal portoghese che ha già avuto un passato in Italia con i bianconeri.

Mendes vuole incontrarlo per valutare la fattibilità dell’operazione. Il costo è accessibile, intorno ai 20 milioni ma da superare è soprattutto il nodo stipendio, non compatibile con il monte ingaggi dei bianconeri.

I pro e i contro di un’operazione come quella di Cancelo

Cancelo può portare esperienza e dinamismo sulle fasce, caratteristiche utili in chiave Champions e che Motta gradirebbe.

Giuntoli preferisce però dei profili di prospettiva da far maturare a Torino per poter effettuare, potenzialmente, una plusvalenza importante.