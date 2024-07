Thiago Motta scuote Giuntoli: ‘Se me li vendi tutti sono 100 milioni’ | Il budget di mercato adesso è astronomico

Thiago Motta in panchina - Foto ANSA - Interdipendenza.ne

Per Thiago Motta sono diversi gli esuberi, Giuntoli ha l’occasione di venderli, se ci riuscirà la Juventus ha 100 milioni da investire sul mercato

Al termine di questa sessione di mercato l’organico della Juventus sarà stravolto. Il cambio di guida tecnica lascia intendere una rivoluzione di uomini e di modo di pensare al calcio. Max Allegri e Thiago Motta sono due allenatori agli antipodi, che interpretano in modo diametralmente opposto il gioco. Cristiano Giuntoli ha il dovere di allestire un organico competitivo dato che i bianconeri dovranno affrontare cinque competizione, comprese la Champions League e il Mondiale per club.

Nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità dell’ingaggio di Khephren Thuram, il terzo della serie dopo gli arrivi di Douglas Luiz e Di Gregorio. Giuntoli però non si ferma e adesso pianifica l’assalto a Teun Koopmeiners, in attesa della decisione finale di Rabiot in mediana che tarda ad arrivare.

L’offensiva al gioiello dell’Atalanta è legata anche al futuro di Federico Chiesa, corteggiato in primis dalla Roma oltre ad alcune sirene provenienti dall’estero. L’esterno azzurro non rientra nelle grazie di Thiago Motta ed è finito sul mercato, alla luce anche dell’Europeo deludente disputato con la Nazionale di Spalletti.

La sua partenza potrebbe fruttare circa 30 milioni visto che il contratto scade a giugno 2025. Matias Soulé è a un passo dal Leicester e la cessione della stellina argentina avverrebbe per una cifra molto simile.

Chiesa, Soulé e McKennie, la loro partenza è molto fruttuosa

Ma non è finita qua. La lista di giocatori sul mercato è molto ampia. La Juventus sta cercando una sistemazione per Szczesny: la pista saudita rimane in standby, mentre sul polacco c’è anche la corte del Monza.

In uscita inoltre c’è sempre Weston McKennie, con il centrocampista statunitense che nelle scorse settimane aveva rifiutato il trasferimento all’Aston Villa nell’affare Douglas Luiz e che è nel mirino del Fenerbache di José Mourinho.

La lista degli esuberi continua, Giuntoli può portare a casa fino a 100 milioni dalle cessioni

Nonostante il recente rinnovo non rientra nei piani di Thiago Motta neanche Daniele Rugani, nel mirino dell’Ajax, così come De Sciglio e Aké sulle corsie laterali.

Tra gli esuberi figurano infine anche Kostic e Arthur che è rientrato a Torino dalla Fiorentina dopo il mancato riscatto da parte della società viola. In tutto la Juventus può mettere nelle proprie casse circa 100 milioni che sarebbero subito investiti nelle operazioni in entrata.