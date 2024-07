Finalmente Koopmeiners, Giuntoli ha trovato i soldi: altri due addii per finanziare il colpo dell’estate

Teun Koopmeiners è sempre più vicino alla Juventus, l’arrivo è possibile grazie ad alcune cessioni importanti, ecco quali

Una Juventus molto dinamica sul mercato in questi primi giorni di luglio. Tre i colpi già chiusi da Cristiano Giuntoli, chiamato a rinforzare l’attuale organico dato il ritorno dei bianconeri in Champions League e un nuovo ciclo che avrà come protagonista mister Thiago Motta, promosso nel top club piemontese dopo aver fatto benissimo alla guida del Bologna.

Ha firmato per la Vecchia Signora Michele Di Gregorio, arrivato per 18 milioni dal Monza, e nuovo portiere titolare. Si giocherà il posto con Mattia Perin ma è stato acquistato per essere il numero uno del futuro.

A centrocampo due innesti di prospettiva e di qualità. Dall’Aston Villa approda alla Continassa il brasiliano Douglas Luiz, capace sia di avere un gran feeling con la rete e sia di fornire assist preziosi ai compagni, caratteristiche offensive che mancano nel reparto che necessita di maggiori ritocchi.

Ufficiale anche l’innesto di Thuram, fratello dell’attaccante dell’Inter ma che sarà schierato in mezzo al campo, a fornire aggressività e dinamismo alla manovra dei bianconeri. Arriva dal Nizza e in Ligue 1 ha fatto molto bene.

Koopmeiners può arrivare alla Juve, i bianconeri pronti a cedere alcuni giocatori per arrivare a lui

L’obiettivo primario per il centrocampo resta Teun Koopmeiners. L’alto costo del cartellino, 60 milioni, sembrava irraggiungibile ma Giuntoli sta provando a cedere alcuni giocatori che non sono centrali nel progetto per racimolare la cifra necessaria.

Chiesa dovrebbe partire per circa 30 milioni, con la Roma favorita. Anche Locatelli è sul mercato, con il Marsiglia di De Zerbi che ha mostrato interesse nei suoi confronti. Rabiot non ha rinnovato e la Juventus non deve più pagare un ingaggio molto importante, tra i più alti della rosa.

I giovani della Juventus sono una risorsa ma Giuntoli pensa a cederli

Un patrimonio per quanto riguarda il mercato in uscita è costituito anche dai talenti del settore giovanile. Douglas Luiz è stato un colpo possibile, infatti, grazie allo scambio che ha portato in Premier League Barrenechea ed Iling Junior.

Anche l’Atalanta potrebbe accettare una contropartita tecnica, nella fattispecie il centrale Huijsen che si è fatto le ossa nei mesi in prestito alla Roma e che piace molto a Gasperini. La sua valutazione è di 30 milioni. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi in tal senso.