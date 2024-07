Juve, altro addio necessario: dalla Premier League hanno alzato l’offerta | Si chiude entro 24 ore

Dalla Premier League arriva un’offerta che accontenta le richieste della Juventus, i bianconeri stanno per cedere un altro giocatore

Il mercato della Juventus è in pieno fermento. I bianconeri hanno due obiettivi da chiudere entro i prossimi sette giorni e sono quelli di Todibo in difesa e di Koopmeiners a centrocampo. Questo il piano di Cristiano Giuntoli che vuole concentrare l’ultimo mese di trattative per il reparto offensivo.

I bianconeri avranno in difesa ancora la solidità di Gleison Bremer e di capitan Danilo, il quale potrebbe essere spostato sulla fascia in caso di emergenza, dato il ritorno a uno schieramento a quattro nel reparto arretrato, con il nuovo portiere che sarà Michele Di Gregorio.

Sulla fascia potrebbe essere ingaggiato un nuovo giocatore di prospettiva dopo aver ufficializzato l’ingaggio di Juan Cabal, prelevato per 10 milioni dall’Hellas Verona al termine di un testa a testa in cui i bianconeri hanno vinto la concorrenza dell’Inter.

Il ritiro tedesco prosegue con entusiasmo, con i tifosi che stanno seguendo la preparazione della squadra che proverà a tornare a competere per lo Scudetto dopo aver rinunciato a concorrere già a febbraio.

Altra cessione in via di ufficialità per la Juventus, va in Inghilterra

In difesa può partire Daniele Rugani, nel mirino di alcuni club sauditi e dell’Ajax, ma soprattutto è a un passo la cessione di Huijsen. Il centrale classe 2005, reduce dal prestito alla Roma, è infatti sempre più vicino a vestire la maglia del Bournemouth.

Con il club inglese è stato raggiunto un accordo sulla base di un’offerta di 18 milioni di euro, bonus inclusi, più una clausola di rivendita in favore della Juventus. Thiago Motta ritiene che il giovane sia ancora fragile nel pressing e nella fase di copertura e che il suo sacrificio sia funzionale al rafforzamento dell’organico.

Il punto sull’attacco della Juventus, chi resta e chi può arrivare

In attacco, oltre ai confermati Dusan Vlahovic e Yildiz, il cui contratto sarà rinnovato con l’assegnazione della maglia numero 10, ci sono delle caselle da completare date le partenze di Kean e quelle probabili di Federico Chiesa e di Milik. Per l’esterno azzurro è forte nelle ultime ore l’interesse del Tottenham, disposto a superare i 30 milioni.

Per una cifra simile è vicino a partire anche Matias Soulé, destinazione Roma sponda giallorossa. Al loro posto piace molto Saelemaekers del Bologna che non è considerato al centro del progetto del nuovo Milan di Fonseca, oltre a Gudmundsson, la cui concorrenza è molto agguerrita, dall’Inter alla Fiorentina.