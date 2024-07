Cori razzisti, reazione ufficiale della Federazione: adesso Enzo Fernandez trema

La Federazione interviene in seguito ai cori razzisti intonati dai giocatori argentini, Enzo Fernandez rischia una severa sanzione

L’Argentina ha vinto la Coppa America grazie a un percorso netto. Era la grande favorita, insieme al Brasile, alla vigilia del torneo che si è disputato negli Stati Uniti, e ha rispettato i pronostici. La stella di Lionel Messi è brillata meno del solito ma le sue giocate sono state comunque preziose per il trionfo della Nazionale albiceleste che continua ad essere la squadra da battere dopo la conquista dei Mondiali in Qatar due anni fa.

Grande protagonista è stato Lautaro Martinez, autore della rete che ha deciso la finale contro la Colombia nei tempi supplementari.

Il capitano dell’Inter ha coronato così la stagione più prolifica della sua carriera con il titolo di capocannoniere conquistato in Serie A. Non solo buone notizie però per i giocatori argentini.

Alcuni di loro, durante i festeggiamenti, hanno intonato una canzone discriminatoria contro i giocatori francesi e sono finiti al centro di una questione che rischia di creare un caso diplomatico.

La Federcalcio francese è intervenuta e sporgerà denuncia per l’accaduto

Il tutto è successo durante una diretta su Instagram trasmessa dal profilo di Enzo Fernandez. Insulti razzisti che hanno scatenato i commenti sui social e anche le reazioni del mondo del calcio non hanno tardato ad arrivare.

La Federcalcio francese è intervenuta, con un comunicato di ferma condanna dell’accaduto: “Di fronte alla gravità di questi commenti scioccanti, contrari ai valori dello sport e dei diritti umani, il presidente della FFF ha deciso di rivolgersi direttamente al suo omologo argentino e la FIFA e di sporgere denuncia legale per commenti ingiuriosi di carattere razziale e discriminatorio“.

I compagni di squadra del Chelsea non seguono più Fernandez sui social

Axel Disasi, Malo Gusto e Wesley Fofana hanno tolto il follow al centrocampista argentino sul Instagram e ora potrebbero esserci delle sanzioni, con una squalifica o una punizione inflitta dal Chelsea, club in cui milita Fernandez e allenato dall’azzurro Enzo Maresca che ha preso il posto di Pochettino alla guida dei londinesi.

Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi riguardo a questa incresciosa vicenda che rischia di rovinare la gioia per un trofeo conquistato con merito dall’Argentina ed esaltato su tutte le testate mondiali per il bel gioco espresso nelle gare disputate in America dai Campioni del Mondo in carica.