Furlani, tre email dall’Inghilterra: vogliono tutte le stesso giocatore | Parte l’asta al rialzo

Il Milan ha ricevuto tre proposte dall’Inghilterra per uno dei suoi calciatori: è ufficialmente partita l’asta in Premier League

Fortemente criticato per tutta la fine della scorsa stagione e per tutta la durata del mese di giugno, il Milan si sta finalmente prendendo la sua rivalsa, rispondendo con un progetto ed un calciomercato ben mirato al raggiungimento di ottimi risultati a lungo termine.

A guidarlo è Paulo Fonseca, ritenuto il sostituto ideale di Stefano Pioli, con un contratto triennale da 2.5 milioni di euro più bonus a stagione. Il mister è a lavoro già da più di una settimana con i rossoneri, cercando fin da subito di sistemare le evidenti lacune dimostrate la scorsa annata, in particolare dal punto di vista tattico e difensivo.

Da come si può evincere a Milanello c’è un ottimo clima, il gruppo appare più spensierato e in condizione di esprimere il loro potenziale; esattamente ciò che desideravano i tifosi, che non hanno più intenzione di attendere nel vedere la loro squadra del cuore alzar un trofeo.

A questo si aggiunge una dirigenza unita, con Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani che mostrano di avere molte idee in comune, convinti che il nuovo progetto del Milan darà i suoi frutti sperati.

Calciomercato in entrata

Per completare l’organico a disposizione del mister portoghese i rossoneri necessitano di una doppia punta centrale che completi il tridente, un difensore centrale che affianchi Tomori e un mediano di copertura.

Cardinale ha messo a disposizione il budget per farlo, portando Alvaro Morata a Milano, neo campione d’Europa, trattando con uno tra Abraham e Fullkrug come sostituto, Strahinja Pavlovic in difesa e Youssouf Fofana a centrocampo; manca poco ed il Milan 2024/2025 prenderà ufficialmente forma.

In uscita

Oltre agli acquisti il club sta lavorando alle cessioni, con tanti esuberi messi sul mercato e tanti calciatori che serviranno per generare introiti alle casse rossonere. Tra questi Divock Origi e Ballo Tourè, momentaneamente retrocessi al Milan Futuro in Serie C, Tommaso Pobega, Alexis Saelemaekers e Luka Jovic.

Mentre per gli altri il Milan è in attesa di ricevere offerte, per il belga, reduce da un’ottima stagione con il Bologna che si è qualificato per la prossima edizione di Champions League, si è scatenata un’asta in Premier League. Sulle sue tracce il Leicester City, l’Ipswich Town e il Nottingham Forrest, che dovranno sborsare una cifra pari ad almeno 15 milioni di euro per strapparlo da Milano.