Milan, torna l’incubo Premier un anno dopo Tonali | Trattativa lampo da 50 milioni

Sembra un incubo che non finisce mai. Dopo Tonali la Premier torna a fare la spesa nel Milan. Parte una trattativa lampo da 50 milioni.

Sono giorni di fuoco in casa Milan. Non stiamo parlando però delle (altissime) temperature che hanno chiuso nella morsa l’intero Paese, ma delle trattative di mercato che stanno infiammando il mese più caotico prima dell’inizio della nuova stagione.

Non solo mercato in entrata. A Milanello infatti devono avere a che fare i conti anche con la necessità di vendere per poter sfoltire la rosa e dare spazio ai nuovi investimenti. Ma questo comporta anche dare l’addio a calciatori che ricoprono un ruolo importante in squadra, a volte anche titolari.

Per il Milan, infatti, torna l’incubo Premier. Dopo appena un anno dalla storica cessione al Tottenham di Tonali, c’è una squadra inglese fortemente interessata ad un titolarissimo dei rossoneri. Ecco di chi si tratta e perché potrebbe iniziare una trattativa lampo da 50 milioni di euro.

Un titolare dice addio al Milan?

Nuovo assalto ad un giocatore titolare del Milan, dopo aver perso Tonali lo scorso anno, un’altra squadra inglese è tornata alla carica per acquistare una pedina fondamentale di Fonseca. Da alcune ore, infatti, si fa sempre più concreto l’interesse del West Ham per Fikayo Tomori. Il difensore inglese è infatti l’oggetto del desiderio della squadra di Premier e ora il Milan rischia di perderlo.

A parlare della trattativa è il Daily Mail, secondo cui gli Hammers stanno per concentrare le proprie forze per portare a termine con successo il blitz su Tomori. Il difensore inglese è stato tra i protagonisti nella vittoria dello scudetto nella stagione 2022-23 del Milan e il West Ham lo sa bene.

La trattativa

Gli inglesi vorrebbero fare il salto di qualità in difesa prendendo Tomori, attualmente considerato come il profilo ideale per il reparto degli Hammers. Già nel 2020 vi era stata una prima proposta di prestito, quando il calciatore inglese giocava nel Chelsea, poi rifiutata dallo stesso calciatore.

Dunque le basi di partenza per il West Ham non sono facili, soprattutto se considerato il fatto che per il Milan si tratta di un giocatore quasi incedibile. Ma in via Aldo Rossi potrebbero dare inizio ad una trattativa solo in caso di un’offerta monstre di almeno 50 milioni. Cifre importanti che però rispecchiano il valore del calciatore.