De Rossi scava in Premier: trovato finalmente il vice Lukaku | È più forte ma costa la metà

Se dobbiamo immaginare un allenatore che deve dimostrare di non essere stato solo fuochi d’artificio da fine stagione, quello è sicuramente Daniele De Rossi della Roma che è carico più che mai per il nuovo anno.

Come sappiamo, quest’ultimo è subentrato allo Special One José Mourinho sulla panchina capitolina in una situazione dove sembrava impossibile risollevarsi. La grinta, la professionalità e la determinazione di DDR lo rendono sicuramente agli occhi dei tifosi e degli appassionati dello sport tra gli allenatori più promettenti d’Italia.

Lo scorso anno, è riuscito a rinvigorire calciatori del calibro di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini che, a inizio stagione, sembravano piuttosto smarriti e poco incisivi. Le cose, poi, hanno preso una piega diversa.

La qualità mostrata dall’ex Capitan Futuro dei giallorossi si è vista soprattutto nel modo di condurre una squadra leggermente frastornata a diversi successi che per poco non hanno portato alla grande impresa in Europa League. I tifosi, per il nuovo campionato che partirà fra poche settimane, si aspettano comunque un’annata da protagonisti.

Il calciomercato in entrata

Tre saranno le competizioni da disputare e le pretese sono tutte di livello elevato. Si parla incessantemente di calciomercato in queste ore e non si può non menzionare anche la squadra romana. Al momento, il centrocampo è stato rinvigorito dall’arrivo del francese Enzo Le Fée che sembra avere le carte giuste per essere il giocatore ideale nello scacchiere di Daniele De Rossi.

La partenza di Dejan Huijsen che è ritornato alla Juventus per poi essere ceduto molto probabilmente all’estero, ha aperto la strada a un nuovo terzino. Stiamo parlando del giocatore del Djurgårdens IF, Dahl, che sembra essere il nuovo Kolarov della fascia mancina.

Mateta per il dopo Big Rom

Per quanto riguarda l’attacco, la situazione è ben diversa. Paulo Dybala sembra essere destinato a continuare il suo percorso in giallorosso anche perché, al momento, nessuna squadra europea ha pagato la clausola rescissoria che scade il 31 luglio. Si parla tantissimo anche di Matías Soulé, l’argentino di belle speranze della Juventus che lo scorso anno ha militato nel Frosinone.

Ora però, sembra che si sia scovato un nuovo calciatore: l’attaccante del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta. Questo nome, così come riportato da lagazzetta.it, potrebbe essere quello giusto in quanto si presenta versatile e completo per l’attacco giallorosso. Nell’ultima stagione ha segnato 16 gol e fornito 4 assist in 38 partite di Premier League.