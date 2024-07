Palladino adesso alza la voce: ‘Chiude la trattativa’ | La Viola rischia di fare saltare tutto

Questa volta la richiesta del tecnico sembra non essere stata ascoltata. Primi malumori interni dinanzi a questo colpo basso.

Tra i tecnici più apprezzati d’Italia, sarebbe giusto parlare dell’attuale allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino. Quest’ultimo, che in passato è stato un attaccante molto apprezzato, in modo particolare al Genoa, ha dimostrato negli ultimi anni di essere anche un ottimo allenatore.

Ha iniziato a muovere i suoi primi passi in Serie A guidando il Monza, fortemente voluto dall’ormai compianto presidente Silvio Berlusconi. Ha garantito per due anni consecutivi una salvezza molto più che tranquilla per i lombardi. Galliani lo ha lasciato andare, affidando la guida tecnica del Monza ad Alessandro Nesta.

Da parte sua, Palladino è approdato a Firenze sapendo che si ritrova in una squadra estremamente esigente, con tifosi tanto passionali quanto pretenziosi. Infatti, i viola devono assolutamente mostrarsi all’altezza del campionato e delle varie competizioni extra che si ritroveranno a disputare.

C’è ancora tanta amarezza e delusione per come sia terminata la Conference League dell’ultima stagione. Ora però, i rinforzi voluti dal nuovo allenatore stanno rinvigorendo la squadra, soprattutto con l’arrivo di Moise Kean dalla Juve e lo “scippo”, Marin Pongracic dal Lecce.

Un centrocampo da rinforzare

Il difensore, infatti, è approdato in Toscana dopo che sembrava essere vicino a diventare un nuovo giocatore del Rennes in Francia. La dirigenza viola si è mossa così in anticipo da garantire un vero e proprio colpo di classe, facendo in modo che l’allenatore toscano abbia quindi tutte le carte in regola per una squadra leggermente rimaneggiata con ottimi innesti in campo.

Se dovessimo immaginare però una squadra di Palladino completa e arrembante, a questa Fiorentina manca ancora qualcosa. Non parliamo né della difesa né dell’attacco, ma del centrocampo. Con Amrabat che è rientrato in Toscana alla fine del suo prestito in Premier League e sembra destinato a un’imminente e nuova cessione, il centrocampo toscano merita un’attenzione particolare, soprattutto perché sembra che Palladino voglia un suo pupillo che ha allenato a Monza per due anni.

Colpani più lontano

Stiamo parlando del forte Andrea Colpani che, negli ultimi mesi, sembrava vicino ad altre società come Lazio e Inter. Ora però, sebbene sia estremamente apprezzato da Palladino, che farebbe davvero di tutto per averlo in squadra, sembra che le cose si stiano complicando oltre il previsto.

C’è quindi da rinunciare al colpo Colpani in viola? Nelle prossime ore ne sapremo di più con certezza. Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, la distanza tra le parti si sarebbe infittita in seguito alle condizioni della trattativa. I toscani vorrebbero prenderlo in prestito con clausole relative ad un eventuale riscatto mentre, i lombardi, vorrebbero l’obbligo del riscatto o comunque condizioni più vantaggiose.