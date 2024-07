Galliani chiama il vecchio amico al Milan: ‘A Monza sei titolare’ | Nesta ha dato l’ok all’operazione

Nesta e Galliani attingono al loro passato glorioso in rossonero: chiamato un ex calciatore del Milan, garantita la titolarità

Alessandro Nesta guiderà il Monza nella prossima stagione 2024-2025. Dopo aver allenato la Reggiana e aver conquistato una grande salvezza, l’ex Milan è stato il sostituto prescelto da Adriano Galliani dopo la partenza di Raffaele Palladino in direzione Firenze.

Per quello che è stato uno dei difensori più forti nel suo ruolo nella storia del calcio si tratta della sua primissima esperienza su una panchina di Serie A, dopo aver guidato inizialmente il Miami Fc negli Usa, per poi tornare in Italia ed allenare il Perugia e il Frosinone in Serie B.

Il direttore sportivo ed il mister della squadra lombarda si ritrovano dopo anni gloriosi passati al Milan, nel cui periodo vinsero 2 Champions League, 2 Supercoppe europee, 1 Mondiale per Club, 2 Scudetti, 2 Supercoppe italiane e 1 Coppa Italia.

Adesso è arrivato il momento di scrivere la storia anche al Monza, con l’obiettivo di regalargli una rosa forte che permetta ai biancorossi di vivere una stagione tranquilla come quella passata, nella quale si sono classificati al 12esimo posto.

Stile di gioco

Per comprendere al meglio le tattiche che verranno utilizzate dall’ex campione del mondo con l’Italia, basta tornare alla passata stagione con la Reggiana. Per metà stagione utilizzò il 4-3-1-2, il cosiddetto albero di Natale utilizzato ai tempi del Milan, mentre da dicembre ha preferito il 3-4-2-1.

Al Monza non può che dunque proseguire con questa strada dato che è lo stesso modulo utilizzato dal club nell’ultimo campionato. Avendo già a disposizione i giocatori adatti a questo schema di gioco, non fa altro che dare continuità ad un progetto che mira a portare la società sempre più in alto.

Assalto all’ex rossonero

Tra prestiti e cessioni è il momento di ricostruire la squadra. Dopo gli acquisti di Omari Forson a titolo gratuito dal Manchester United e Georgios Kyriakopoulos dal Sassuolo per 3 milioni di euro, Galliani vorrebbe acquistare Mattia De Sciglio dalla Juventus, attualmente ai margini del nuovo progetto targato Thiago Motta.

Come comunicato dal club bianconero il terzino non è stato convocato per le amichevoli precampionato per infortunio, notizia smentita da lui stesso sui propri canali social, facendo intendere che la scelta fosse del club e che la separazione sia oramai alle porte. La scorsa stagione con soli 45 minuti disputati ed una rottura del legamento crociato è solo da dimenticare; adesso c’è la possiblità di trasferirsi e provare una nuova avventura che gli permetta di avere la titolarità garantita e di ritrovare due vecchi amici rossoneri.