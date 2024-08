Tre email all’agente di Berardi: ‘Devi decidere tu’ | Due squadre in Champions League avanti a tutti

L’attaccante del Sassuolo è pronto ai saluti. Ad attenderlo c’è l’Europa che conta: indeciso su quale tra le due scegliere.

Uno degli attaccanti che negli ultimi anni si è dimostrato tra i più brillanti in Serie A è sicuramente Domenico Berardi. Il centravanti del Sassuolo, purtroppo, nell’ultima parte di stagione ha subito un grave infortunio. Come se non bastasse, la squadra neroverde è retrocessa in Serie B. Per tanti anni è stato, ed è ancora, un punto di riferimento per i vari allenatori che si sono succeduti sulla panchina. Tra questi dovremmo parlare di Roberto De Zerbi e Alessio Dionisi, giusto per nominarne alcuni.

Quando si riesce ad entrare nel cuore dei sostenitori della propria squadra, lo si fa perché si mostra un certo attaccamento ai colori e a quella voglia di calcio presente nella tifoseria, che non appartiene a tutti. In un periodo calcistico in cui siamo soliti vedere cambi repentini di maglia, quasi come se stessimo assistendo a una stagione di Fantacalcio, Berardi si è distinto alla grande. In tutti questi anni ha dimostrato una resilienza nei confronti di alcune squadre che lo hanno corteggiato assiduamente per portarlo a vestire altri colori.

Fra queste sarebbe il caso di parlare della Juventus, che in tempi non sospetti non ha mai nascosto di volerlo portare a Torino, perché il suo talento non passa di certo inosservato. Nelle ultime settimane si è parlato anche di un eventuale interesse dell’Inter, che però è stato poi smentito da La Gazzetta dello Sport, in quanto il modulo tattico di Simone Inzaghi, 3-5-2, non si sposa bene con le sue caratteristiche da attaccante esterno.

Per ora, Mimmo, così come viene soprannominato affettuosamente dai suoi tifosi, pensa solo al recupero, ma sarebbe da stupidi non mettere in evidenza che alcune voci di mercato sul suo conto possano comunque farlo tentennare.

Una carriera da (ri)scrivere

Giacché non è più un ragazzino, c’è chi immagina che, dinanzi a un’offerta importante, possa pensare di poter tornare in Serie A e giocarsi tutte le sue chances. Così potrebbe mettersi anche a disposizione di Luciano Spalletti per i prossimi incontri utili per le qualificazioni ai Mondiali di calcio. Dinanzi a una condizione fisica che al momento risulta essere poco brillante o comunque da rivedere, chiunque voglia prenderlo deve aspettare almeno dicembre-gennaio.

Ci sono quindi delle società in Serie A che potrebbero aspettare questo tempo limite per poi averlo a pieno regime? A quanto pare sì, e in modo particolare si tratta di società che per il prossimo anno si ritrovano a disputare competizioni europee importanti.

Juve, Bologna e Fiorentina sulle tracce di Mimmo

Sebbene abbiamo parlato di questo interesse della Juventus che non è mai svanito in tutti questi anni, dovremmo menzionare anche il sorprendente Bologna e la Fiorentina. I rossoblù si ritrovano a disputare la Champions League. Avere Berardi in squadra, soprattutto per il campionato, significherebbe assicurarsi una presenza in attacco di tutto rispetto. I viola, allenati da Raffaele Palladino, sembrano essere scatenati in questa fase di calciomercato.

Dopo gli acquisti di Moise Kean dalla Juventus e Andrea Colpani dal Monza, con Domenico Berardi si andrebbe a creare una Fiorentina davvero devastante. Così da candidarsi a essere a tutti gli effetti la mina vagante del prossimo campionato di Serie A. Stando alle quote di Better, la lotta per accaparrarsi le sue doti sarebbe a due: Bologna e Juve.