Dybala fa le valige e torna a casa: “ Me lo porto in Argentina”: De Rossi adesso trema

Brutte notizie in casa Roma, il top player è pronto a lasciare Trigoria: Dybala torna in patria, l’Argentina lo aspetta

È pur vero che l’effetto novità sta svanendo in casa Roma dato che Daniele De Rossi è sulla panchina giallorossa da già 5 mesi ma non si sta dando giusto credito al suo lavoro svolto in questo mese di luglio che gli permette di dimostrare le sue idee fin da subito con l’inizio del campionato di Serie A.

All’Unipol Domus di Cagliari scenderà per la prima volta in campo la squadra della Capitale. Un’annata che sarà probabilmente di transizione ma che ha il dovere di essere terminata con il piazzamento in Champions League, sfiorato alle ultime due giornate nella scorsa stagione.

Sono tante le concorrenti, soprattutto per i rinforzi acquistati durante l’attuale sessione di calciomercato, ma la Roma ha intenzione di dire la sua e lo farà grazie ad un allenatore dallo spiccato senso di appartenenza per la maglia che si dimostra sempre più un punto di riferimento.

Disponibilità al dialogo e al confrontarsi, capire ed applicare le esigenze del gruppo, far crescere i giovani calciatori ed avviare un progetto di crescita triennale che porti il club ai vertici del club italiano: su questo si basa la nuova squadra dei Friedkin.

Calciomercato estivo

La presidenza ha messa a disposizione un budget importante per rivoluzionare una rosa orfana di tanti addii, quali Houssem Aouar all’Al-Ittihad, Andrea Belotti al Como, Leonardo Spinazzola al Napoli e Romelu Lukaku e Rui Patricio svincolati.

Per il momento ha acquistata Mathew Rryan dall’Az Alkmaar a parametro zero, ha esercitata il riscatto di Angeliño dal Lipsia a 5 milioni di euro, ha acquistata Enzo Le Fèe per 23 milioni dal Rennes ed è in chiusura per Matias Soulè dalla Juventus per 28 milioni bonus compresi. C’è ancora tanto su cui lavorare ma ciò che è certo è che la Roma della prossima stagione sarà una squadra tutta da scoprire.

Valigie pronte

Leandro Paredes, centrocampista argentino della Roma ha le idee ben chiare per il suo futuro. Ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 ed ha già rifiutato un ingaggio monstre dall’Arabia perchè il suo obiettivo è ritornare a giocare in patria, al Boca Juniors, squadra del suo cuore, ma non in solitaria.

Il suo obiettivo è portare con sè Paulo Dybala, anch’egli con la medesima scadenza di contratto e con una clausola di 12 milioni attivabile unicamente dai club esteri, legatissimo alla sua nazione, così come la sua neo moglie Oriana Sabatini. Per ora entrambi sono al centro del progetto giallorosso ma il sogno del classe 1994 non è difficile che si realizzi poichè farà di tutto per convincere il suo connazionale a giocare alla Bombonera.