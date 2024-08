Tutti vogliono Tessmann, lui pero ha già deciso: scelta presa tra Milano e Firenze

Il giocatore è tra i più richiesti in Serie A. Tutti ora vogliono Tessmann, ma lui ha già deciso. Ecco qual è la sua scelta.

Si infiamma il calciomercato di Serie A quando manca poco più di un mese alla fine della finestra delle trattative estive. Le società stanno cercando id settare le proprie rose per poter affrontare al meglio la nuova stagione e, tra mancati accordi, colpi inaspettati e trattative definite, i tifosi seguono con grande interesse.

Ma le finestre di mercato, soprattutto quelle pre campionato come quella che stiamo vivendo, sono caratterizzate anche da estenuanti trattative tra le parti. L’indecisione e la voglia di trovare la migliore soluzione può far slittare un accordo anche di molte settimane.

È il caso di Tanner Tessmann. Tutti lo vogliono e questo ha diluito in maniera particolare la trattativa che lo avrebbe portato in una destinazione quasi scontata. Ma ora il calciatore sembra aver scelto tra Milano e Firenze.

La trattativa di Tessmann

Nelle scorse settimane abbiamo parlato in maniera piuttosto approfondita della trattativa che ha visto come protagonista il calciatore Tanner Tessmann. Il centrocampista del Venezia – protagonista della storica promozione dei lagunari – è stato oggetto di desiderio di molte squadre.

Tra queste l’Inter di Giuseppe Marotta. Fino ad alcuni giorni fa, infatti, era dato ormai per certo il suo approdo a Milano. Ma l’intenzione dei nerazzurri di volerlo girare in prestito e poi valutare, tra un anno, le possibilità del giocatore con la prima squadra. Una prospettiva giudicata forse troppo poco interessante dal centrocampista, che ha quindi optato per altri lidi.

La scelta di Tessmann

Secondo quanto riportato da Tuttomercato web, Tanner Tessmann sarebbe sempre più vicino alla Fiorentina. Nelle ultime ore si sarebbero infatti ravvivati i contatti tra la società viola e l’entourage del calciatore per arrivare ad un possibile accordo economico per un suo trasferimento.

I dirigenti viola hanno manifestato il proprio interesse per il calciatore del Venezia. I lagunari valutano il costo del suo cartellino circa 6/7 milioni di euro, ma per ora la Fiorentina non sembra aver presentato una proposta soddisfacente. Le prossime ore potrebbero però essere quelle decisive per sapere con certezza quale sarà la destinazione di Tessmann.