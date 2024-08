Altro capolavoro di Gasperini in uscita: incassati 15 milioni dal nulla | Firma e visite prenotate

Il trasferimento è agli ultimi dettagli, manca solo la firma: ennesima plusvalenza dell’Atalanta di Gasperini

L’ultima stagione disputata dall’Atalanta di Giampiero Gasperini ha nettamente alzato le aspettative. Una società che fino a 10 anni fa faceva fatica a rimanere nel campionato di Serie A, ma che adesso si trova stabilmente in Europa e si è consacrata tra i top team italiani.

La crescita esponenziale avuta va analizzata sotto tanti aspetti ma basti pensare che nel 2010 il presidente Percassi investì circa 25 milioni di euro per acquistare il club, mentre ad oggi il calciatore più pagato della storia nerazzura è El Bilal Tourè, costato 30 milioni di euro.

Nonostante ci siano voluti anni e siano andati sempre vicini alla conquista di un trofeo, l’ultima stagione si sono finalmente consacrati. Non si sono fatti abbattere dalla sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus, ma sono arrivati carichi per la partita più importante: la finale di Europa League.

All’Aviva Stadium di Dublino la squadra di Gasperini ha affrontato il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, imbattuti per quasi 50 partite con Bundesliga e DFB Pokal conquistati. I tedeschi si sono però dovuti arrendere allo strapotere dell’Atalanta, che ha vinta con un netto 3-0 con tripletta di Lookman, dimostrando al mondo intero di cosa fossero capaci.

Nuova stagione

Il club è a lavoro per pianificare nel modo migliore il suo futuro che si preannuncia pieno di sfide e di ambizioni , con l’obiettivo di gestire bene le proprie risorse per competere in tutte le competizioni e provare a vincere nuovi trofei, continuando a regalare gioie ai propri tifosi.

Per farlo si sta muovendo con decisione sul mercato, aumentando numericamente e qualitativamente la rosa. Ha esercitata il riscatto di De Ketelaere, ha acquistata Ben Godfrey dall’Everton, Ibrahim Sulemana dal Cagliari e Nicolò Zaniolo dal Galatasaray, mentre ha ceduta Caleb Okoli al Leicester, Nicolò Cambiaghi al Bologna, Duvan Zapata al Torino e Nadir Zortea al Cagliari.

Aumento di capitale

A questi si potrebbe aggiungere l’addio definitivo di Aleksej Miranchuk, pronto a lasciare l’Italia dopo 4 stagioni tra Atalanta e Torino. L’attaccante russo era fuori dai piani di Gasperini e dopo aver valutato varie opportunità ha deciso di volare in MLS, negli USA e trasferirsi all’Atlanta United.

Un’operazione fruttuosa per la Dea che incassa 15 milioni di euro dalla sua vendita, cifra leggermente superiore a quella spesa dal club nel 2020 per acquistarlo dal Lokomotiv Mosca. Il classe 1998 andrà ad occupare il posto da trequartista lasciato da Ezequiel Barco, trasferitosi prima al River Plate e poi proprio nell’ex squadra dell’ex Atalanta.