Amichevoli piaga dell’estate per le italiane: altro infortunio alla Florenzi | I tempi di recupero

Le amichevoli continuano a mietere vittime del campionato italiano: dopo quello di Florenzi, ennesimo infortunio

Le amichevoli pre campionato, nonostante la loro utilità, non sono amate moltissimo dai tifosi e dalle società. Permettono agli allenatori di provare nuovi schemi tattici, ai club di guadagnare e ai giocatori di mettere minuti nelle gambe, ma spesso però si rivelano fatali per quest’ultimi.

Che sia per l’eccessivo sovraccarico o per la poca forma che non permette di reggere determinati urti, l’atleta è soggetto durante queste partite a subire un infortunio, che nella maggioranza dei casi si rivela una piaga per la lunghezza dei tempi di recupero.

È ciò che è accaduto ad Alessandro Florenzi nel match del torneo di Soccer Champions Tour 2024, tournèè che si sta svolgendo attualmente negli USA tra il Milan di Fonseca, il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Manchester City di Pep Guardiola, dal quale il difensore è uscito in lacrime.

Dopo esser stato operato a settembre 2022 in Finlandia per una grave lesione al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra, dovrà nuovamente sottoporsi ad un intervento chirurgico per la rottura del crociato e del menisco laterale destro; un vero e proprio incubo.

Tempi di recupero

La sua stagione si può definire praticamente conclusa prima ancora di iniziare il 17 agosto, data nella quale i rossoneri dovranno disputare il primo match di Serie A contro il Torino. Dopo un anno positivo con Pioli, ennesima sfortuna ed una batosta non semplice da recuperare a 33 anni.

Resterà fuori per circa 7/8 mesi, dunque ritornerà nel rettangolo verde di gioco direttamente nel 2025. Una sventura che costringe il Diavolo ad intervenire sul mercato e cercare di trovare quanto prima il suo sostituto, con in pole Emerson Royal del Tottenham e Alex Jimenez che farà il sostituto di Theo Hernandez.

Altra tegola

Dopo l’ex Roma, Valencia e Paris Saint-Germain, si aggiunge alla lista degli infortunati anche Jesper Karlsson, attaccante svedese del Bologna di Vincenzo Italiano, che ha rimediato un infortunio nell’amichevole contro il Galdiero vinta dai rossoblù per 5-0 con doppietta Castro, gol di Orsolini, Posch e Dallinga.

Il classe 1998 è rimasto a lungo a terra per poi rialzarsi e tornare in campo ma il problema non sembra essersi risolto. Per il momento lavorerà in maniera differenziata dal gruppo e farà terapie, prima di effettuare nei prossimi giorni gli esami strumentali per capire la gravità e quali siano i tempi di recupero.