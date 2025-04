Ancelotti, stavolta ci siamo: rottura in Spagna | Non arriva nemmeno al Mondiale per Club

Il suo tempo al Real Madrid è oramai terminato: l’avventura sulla panchina delle Merengues finirà prima del Mondiale per Club

Allenare il Real Madrid è senza alcun tipo di discussione l’incarico più difficile che un allenatore possa avere. Sei sempre sotto i riflettori, sei costantemente sotto pressione perchè l’unica cosa che devi esser in grado di fare è vincere.

In quella società, la più gloriosa della storia del calcio, non sono ammessi passi falsi. Ogni stagione bisogna competere per alzare ogni trofeo, soprattutto la Champions League, e non farlo potrebbe essere fatale per la propria permanenza.

Non conta chi sei stato o cosa hai conseguito per il club, sei in discussione ogni annata. Un concetto che può ben conoscere Carlo Ancelotti, che nonostante abbia vinto di tutto e per più volte sulla panchina dei Blancos, rischia di rimanenrci solamente per un’altra settimana.

La scorsa stagione ha vinto molteplici trofei tra cui la Champions League, quest’anno la Coppa Intercontinentale, la Supercoppa Europea ed è in lotta per La Liga e la Copa del Rey. Sarebbe una stagione incredibile per chiunque ma non per le Merengues se esci sconfitto dalla UCL ai quarti di finale.

Con un piede fuori

Alla vigilia del match con il Getafe, vinto per 1-0 grazie alla rete di Arda Guler, l’ex Milan ha confermato la sua volontà di restare: “Lasciare anche con Liga e Coppa del Re? Nel calcio tutto può succedere. Adoro questa panchina. Spero di rimanere più a lungo possibile. Se dovesse finire mi toglierò il cappello di fronte a questo club“.

Parole che fanno ben intendere che lui sia al corrente che potrebbe lasciare il Real Madrid da un momento all’altro. Oltretutto sono mesi che si vocifera il suo successore, con Xabi Alonso candidato a sostituirlo dato gli ottimi risultati ottenuti sulla panchina del Bayer Leverkusen.

Futuro lontano dalla Spagna

Tutto si deciderà nei prossimi giorni. A brevissimo, esattamente il 26 Aprile, verrà disputata la finale di Coppa Nazionale contro i rivali del Barcellona, che già ne sono usciti vincitori in Supercoppa di Spagna ed El Clàsico, che potrebbe dare una svolta definitiva al campionato in programma l’11 Maggio.

C’è anche poi da pensare al Mondiale per Club, l’ultimo step di una stagione infinita. Ed è proprio lì che oltre ‘Re’ Carlo, potrebbe mancare Davide Ancelotti. Dopo tanti anni sotto la sua ala, il figlio sembrerebbe pronto a spiccare il volo senza il padre ed iniziare la sua carriera da allenatore. Ci sono tanti club europei con i quali è entrato in contatto ma ha già comunicato che prenderà una decisione definitiva al termine del prossimo mese. A prescindere da quale sarà, è oramai irrevocabile che il suo futuro sia lontano dalla Spagna.