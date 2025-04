Cesc Fabregas, arriva l’annuncio sui social | Firma per il 2026, rimane in Lombardia

E’ arrivata la decisione definitiva sul futuro del tecnico spagnolo: a brevissimo la firma, resta in Lombardia

La squadra rivelazione di questa stagione di Serie A non può che essere il Como. Certo, i Lariani hanno investito prepotentemente nelle due sessioni di calciomercato a disposizione, andando oltre i 100 milioni di euro, ma non era per nulla scontato un rendimento del genere.

Attualmente viaggiano nell’esatta metà della classifica. L’obiettivo salvezza è stato dunque raggiunto, con la volontà di costruire nella prossima annata una ambizione ancora più grande quale la qualificazione ad una competizione europea, la prima nella loro storia.

Ci si interroga però su chi siederà sulla panchina della squadra lombarda la prossima stagione. Attualmente ci è seduto Cesc Fàbregas, che dopo esser divenuto leggenda ed aver vinto ogni trofeo possibile da calciatore, mira a far lo stesso da allenatore.

C’è stato indubbiamente un grande aiuto dalla proprietà che guida la società ma se il Como è lì è anche e soprattutto merito suo. Ampiamente criticato agli inizi, alla lunga la sua filosofia di calcio ha ripagato, ed insieme al suo staff non può fare altro che godersi i risultati.

Sirene dai top club

Il suo operato non è per nulla passato inosservato, nè in Serie A nè all’estero. Le sue idee innovative hanno fatto strizzare l’occhio a molti club, pronti a formulare un’offerta nelle prossime settimane per strapparlo dai biancoblu.

Su di lui si fa particolarmente insistente la pressione di Roma, Milan ed Atalanta. Tutte e tre le società sono in procinto di cambiare allenatore ma secondo le ultime indiscrezioni lui non vorrebbe muoversi dalla squadra lombarda, con l’intenzione di diventare sempre più leader.

Chiarito il suo futuro

Non c’è proposta che tenga, è stato amore a prima vista con il Como e probabilmente lo sarà a lungo dato le sue parole: “Adesso sono molto focalizzato e ho un contratto lungo al Como. Vedo il progetto e quello che la società vuole fare. Mi sento tanto dentro a questo progetto e ringrazierò sempre la società e la città per quello che mi stanno dando”.

Lo stesso Fabrizio Romano, noto giornalista di origine campana, ha confermato la notizia: “Senza alcun dubbio è previsto che Fabregas rimanga e continui ad allenare il Como anche la prossima stagione. Nonostante l’interesse dei top club italiani e un incontro diretto con i dirigenti del Lipsia, lo spagnolo è desideroso di rimanere al Como. Sta già pianificando gli acquisti estivi con la dirigenza”. I tifosi possono rimanere tranquilli e continuare a sognare: il loro condottiero resta.