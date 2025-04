Partita gratis in tv: lo hanno fatto solo per l’Inter | Addio agli abbonamenti fino a fine stagione

L’Inter verrà trasmessa gratuitamente in televisione: fino a Giugno le gare dei nerazzurri verranno trasmesse in chiaro

Sono anni che oramai le partite non sono più visualizzibili in chiaro. Il tutto è nato per aumentare maggiormente gli introiti delle società, che hanno iniziato a vendere i propri diritti d’immagine agli enti televisivi, che a loro volta li vendono ai clienti.

Per far sì che questi possano assistere alle partite della propria squadra del cuore, pagano un abbonamento mensile. Oggigiorno sarebbe più corretto parlare al plurale, dato che per avere l’opportunità di seguire un club in tutte le competizioni bisogna essere iscrtitto a diverse piattaforme a pagamento.

Basti pensare che un tifoso di una squadra di Serie A, qualificatasi in Champions League, ha bisogno di 3 diversi abbonamenti per non perdersi un match. Nello specifico, Dazn e Sky per il campionato, Sky ed Amazon Prime Video per la massima competizione europea per club.

Negli ultimi giorni però è uscita una notizia clamorosa, che ha fatto sorridere i tifosi, specialmente i nerazzurri. La gara dell’unica squadra italiana attualmente in UCL, ossia l’Inter, dato che il Bologna, il Milan, la Juventus e l’Atalanta sono usciti prematuramente, sarà visualizzabile totalmente in maniera gratuita.

Momento difficile

La squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata nella complicatissima partita di andata contro il Barcellona di Hansi Flick. Già di per sè rappresenta una sfida ardua per la forza dei rivali, candidati alla vittoria finale del torneo; a questo si aggiunge il loro morale sotto zero per i recenti risultati.

Il Biscione non sta vivendo uno dei migliori momenti della stagione. Non solo ha perso tutto il vantaggio che aveva sul Napoli di Antonio Conte in campionato, ma è uscito sconfitto dalla Coppa Italia in semifinale contro il Milan. I rossoneri di Coinceçao hanno trionfato con un netto 3-0, chiudendo anche il quinto Derby della Madonnina da imbattuti.

In chiaro

Il sogno Triplete è oramai svanito. Dopo aver detto addio alla Coppa e alla Supercoppa Nazionale, c’è solamente da concentrarsi sul finale di stagione. Prima la sfida con la Roma a San Siro poi con i blaugrana al Montjuic, che andrà in onda sul canale NOVE, appartenente al gruppo Warner Bros Discovery, a partire dalle 19:30.

Amazon ha raggiunto un accordo con la compagnia, secondo cui sarà visibile il loro marchio Prime Video. Una scelta obbligata, dato che la società statunitense ha dovuto rinunciare all’esclusiva a causa della normativa che impone la trasmissione in chiaro di eventi nazionali di grande rilevanza.