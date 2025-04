Devi vendere, vattene: il club rossonero ha una nuova proprietà | Arrivano “gli spagnoli”

Pallone in rete - foto LAPRESSE - Interdipendenza.net

I tifosi non ne possono più, vogliono che il loro club venga ceduto: è in arrivo un nuovo acquirente dalla Spagna

Non c’è elemento peggiore che possa distruggere una società quanto l’abbandono da parte dei propri tifosi. Senza di loro, il calcio e conseguentemente i club stessi non esisterebbero: sono il vero e proprio motore di questa disciplina.

Sono il dodecisimo uomo in più in campo quando la squadra ha bisogno di una spinta, sono coloro i quali mantengono attiva l’economia grazie ai loro acquisti dettati dalla loro passione. Come scrisse Nick Hornby: “senza il tifoso a nessuno fregherebbe niente del calcio”.

Quando questi vengono a mancare nasce dunque un enorme dilemma. Quando la proprietà li ha contro, a meno di miracoli, è difficile che riesca a ricucire il rapporto, motivo per cui non è costretta a far altro che vendere.

Ed è ciò che sta accadendo nel nostro paese, dove un club storico si è messo contro la propria tifoseria. I fan sono su tutte le furie data la recente gestione ed i pessimi risultati sportivi ottenuti e chiedono a gran voce che incomba una nuova proprietà.

Giorni difficili

Sono giorni difficili in casa del Foggia, che ha visto il suo patron Nicola Canonico abbandonare la nave. Il suddetto ha esonerato sia il DS Luca Leone sia il tecnico Luciano Zauri, entrambi responsabili della 16esima posizione in cui il club rossonero si ritrova.

Come riportato da Telesveva, ai calciatori non sono stati neanche pagati gli stipendi ed il club non è stato iscritto al prossimo campionato. Una circostanza davvero delicata, che i tifosi sperano venga risolta attraverso l’acquisizione da parte della Doe Trading Oil, società con sede a Madrid che si occupa di energie alternative.

Proposta d’acquisto

Negli ultimi giorni la trattativa tra le parti si sta facendo sempre più viva. Il dialogo continua a proseguire e sembra si sia arrivato alla formulazione di una prima offerta ufficiale. Per finalizzarla c’è però bisogno che vengano rese note le documentazioni che riportano con chiarezza i bilanci della società.

Una volta revisionati, se ci saranno le condizioni, la negoziazione potrebbe avere un’accelerata importante ed avviarsi verso le fasi conclusive. Al momento però non ci sono certezze ma solo speranze, con il Foggia che farà di tutto, da qui al termine della stagione, per evitare lo spareggio finale e non rischiare di retrocedere tra i dilettanti.